नई दिल्‍ली. विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच मैदान पर जुबानी जंग के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है. पेश मामले में अब लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर गंभीर की तरफ से विराट पर करारा हमला किया गया है. नाम लिखे बिना गंभीर ने ट्विटर पर कुछ ऐसा लिखा जिसने विवाद में आग में घी डालने का काम किया. माना जा रहा है कि इस ट्वीट में गंभीर ने डीडीसीए के पूर्व अध्‍यक्ष पर हमला बोलते हुए विराट को आड़े हाथों लिया है.

गौतम गंभीर का यह ट्वीट आधा हिन्‍दी और आधा अंग्रेजी में है. गंभीर ने लिखा, “जो व्‍यक्ति दिल्‍ली क्रिकेट से भाग गया वो अब दबाव बना रहा है. ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट के प्रति अपनी चिंता व्‍यक्त करते हुए पेड पीआर करने में लगा हुआ है. यही कलयुग है जहां भगौड़े अपनी अदालत चलाते हैं.”

Man who ran away from Delhi Cricket citing “pressure” seems over eager to sell paid PR as concern for cricket! यही कलयुग़ है जहां ‘भगोड़े’ अपनी ‘अदालत’ चलाते हैं।

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) May 3, 2023