नई दिल्‍ली. आईपीएल 2023 में एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में जहां एक तरफ रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच तीखी जंग चल रही थी. वहीं, दूसरी तरफ ऐसे तस्‍वीरें भी सामने आई जिसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोलिंग हुई. इस वक्‍त दो अलग-अलग तस्‍वीरें वायरल हो रही हैं. एक तस्‍वीर में जीत के बाद लखनऊ टीम के मेंटर गौतम गंभीर बेंगलोर के फैन्‍स को चुप कराते नजर आ रहे हैं. वहीं, एक अन्‍य तस्‍वीर विराट कोहली और गंभीर की मुलाकात से जुड़ी है.

बैंगलोर के फैन्‍स को गंभीर ने कराया चुप

दरअसल, मैच देखने आए बैंगलोर के फैन्‍स लगातार गौतम गंभीर और लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ नारे लगा रहे थे. मैच इतना कांटे का था कि ये पहले बैंगलोर के पक्ष में नजर आया. फिर लखनऊ सुपर जायंट्स ने मार्कस स्‍टोइनिस और निकोलस पूरन के दम पर वापसी की. अंत में फिर विराट कोहली की टीम की वापसी हुई. जैसे-तैसे गौतम गंभीर एंड कंपनी मुकाबले को अपने नाम करने में सफल रही. बड़ी जीत के बाद गंभीर का जश्‍न भी काफी चर्चा में रहा. ऐसे में उन्‍होंने मुंह पर उंगली लगाकर बैंगलोर के फैन्‍स की बोलती बंद कर दी थी.

#RCBvsLSG

Gautam Gambhir to the Chinnaswamy crowd after the match.pic.twitter.com/PrGOrB1Uny

— 👌⭐👑 (@superking1815) April 10, 2023