गंभीर ने चली गजब चाल, धोनी ने जिससे किया था किनारा उसे बनाया 'Impact Player', फिर हुआ फुल धमाल

नई दिल्ली. आईपीएल के पिछले सीजन में प्लेऑफ खेलने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स ने इस सीजन में जीत से शुरुआत की. केएल राहुल की अगुआई वाली लखनऊ टीम ने पहले मैच में दिल्ली कैपिटल्स को 50 रन से हराया. लखनऊ की जीत में तेज गेंदबाज मार्क वुड का अहम योगदान रहा. वुड ने 5 विकेट झटके. लेकिन, मैच में लखनऊ के मेंटॉर गौतम गंभीर ने एक मास्टरस्ट्रोक चला, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

आईपीएल 2023 में कई नए नियम अस्तित्व में आए हैं. इसमें से एक इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है. इसका इस्तेमाल टीमें कर रही हैं. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में भी लखनऊ सुपर जायंट्स ने Impact Player का इस्तेमाल किया. लेकिन, गंभीर ने जिस खिलाड़ी को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आजमाया और फिर जो नतीजा मिला, उसने सबको गंभीर का कायल बना दिया.

Krishnappa Gowtham came in as an impact player and smashed a six on the final ball…1cr on live match jio cinema 📽️#TATAIPL #IPLonJioCinema #LSGvDC #IPL2023 pic.twitter.com/f0Xe8BgiMn

— Ratnesh Kumar 🇮🇳 (@Ratneshkumar910) April 1, 2023