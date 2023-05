IPL 2023 Playoffs: आरसीबी को लखनऊ का करारा जवाब, शाबाशी देने के बहाने कुरेदा जख्म, Give it? Take it...

नई दिल्ली. रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) आईपीएल 2023 के प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी. विराट कोहली की आरसीबी को अपने अंतिम ग्रुप मैच में हार का सामना करना पड़ा. गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 6 विकेट से हराया. बैंगलोर के फैंस का इस हार से दिल टूट गया. इसी हार ने उसके विरोधियों को जश्न मनाने का मौका भी दिया. गौतम गंभीर के मार्गदर्शन में खेल रही लखनऊ सुपर जाएंट्स ने भी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की हार पर करारा जवाब दिया.

विराट कोहली और गौतम गंभीर की अदावत कोई नई बात नहीं. भारत के इन 2 बेहतरीन खिलाड़ियों की टसल का पहली बार पता तब चला था जब गौतम गंभीर कोलकाता नाइटराइडर्स और विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान हुआ करते थे. बहरहाल तब से अब तक लंबा वक्त गुजर चुका है. विराट अब बैंगलोर के स्टार परफॉर्मर तो हैं, पर कप्तान नहीं. वहीं, गंभीर अब लखनऊ सुपर जाएंट्स के मेंटोर हैं. इस तरह विराट कोहली बनाम गौतम गंभीर टसल अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर बनाम लखनऊ सुपर जाएंट्स बन चुकी है.

विराट कोहली की टीम आरसीबी जब रविवार को अपना अंतिम मुकाबला हारकर आईपीएल प्लेऑफ से बाहर हुई तो लखनऊ सुपर जाएंट्स का दार्शनिक अंदाज में ट्वीट आया. इस ट्वीट में लिखा है, ‘Give it? Take it? Let’s leave it. Well fought, @RCBTweets. See you next season…’ पहली नजर में यह साधारण ट्वीट लग सकता है. लेकिन ऐसा है नहीं. यह तो 10 अप्रैल और 1 मई को खेले गए मुकाबलों की हाईलाइट जैसी है या कहें कि बैंगलोर को उसी के स्टाइल में जवाब दिया गया है.

तो जान लेते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने 2 मई को क्या ट्वीट किया था (देखें स्क्रीनशॉट) .

दरअसल, 10 अप्रैल को लखनऊ सुपर जाएंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 1 विकेट से हराया. इसके बाद एलएसजी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया. This is how you… PLAY BOLD. लखनऊ सुपर जाएंट्स ने यह मैच 9 विकेट पर 213 रन बनाकर जीता था.

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस हार का बदला 1 मई को लिया. इस दिन विराट कोहली की टीम ने लखनऊ को आसानी से हरा दिया. इसके बाद आरसीबी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया. Adab se Haraye! #PLAY BOLD.

आईपीएल प्लेऑफ की बात करें तो गुजरात टाइटंस, चेन्नई सुपर किंग्स, लखनऊ सुपर जाएंट्स और मुंबई इंडियंस ने टॉप-4 पर रहते हुए अगले दौर के लिए क्वालीफाई किया है. गुजरात टाइटंस सबसे अधिक 10 मैच जीतकर पॉइंट टेबल के टॉप पर रही. चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जाएंट्स 17-17 अंक लेकर क्रमश: दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं. मुंबई इंडियंस ने रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को हराया और पॉइंट टेबल में चौथा स्थान हासिल किया.

Tags: Gautam gambhir, IPL 2023, Lucknow Super Giants, Royal Challengers Bangalore, Virat Kohli