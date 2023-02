इसे कहते हैं फूटी किस्मत! पहले टूटी टांग, 4 साल बाद कमबैक पर कलाई पकड़े मैदान से बाहर लौटा

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के साथ हो क्या रहा है? पिछले साल दोस्त की बर्थडे पार्टी में गिरने की वजह से मैक्सवेल का पैर टूट गया था और वो नवंबर से ही इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर हैं. उस चोट से उबरने के बाद मैक्सवेल ने शेफील्ड शील्ड टूर्नामेंट के जरिए मैदान पर वापसी की. लेकिन, ये कमबैक भी उनके लिए अच्छा नहीं रहा. ग्लेन मैक्सवेल को शेफील्ड शील्ड मैच के दौरान स्लिप में फील्डिंग करते हुए कलाई पर एक नहीं, दो बार चोट लग गई. इसकी वजह से उन्हें मैदान से बाहर जाना पड़ा. गनीमत ये रही कि उनकी कलाई की हड्डी नहीं टूटी और वो दूसरी पारी में बैटिंग के लिए भी उतरे.

बता दें कि शेफील्ड शील्ड में विक्टोरिया और साउथ ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच खेला जा रहा है. ग्लेन मैक्सवेल विक्टोरिया की तरफ से उतरे हैं. मैच के दौरान मैक्सवेल स्लिप में फील्डिंग कर रहे थे. तभी बैटर के बल्ले का किनारा लेकर एक गेंद उनकी तरफ आई और उसे पकड़ने के चक्कर में मैक्सवेल की कलाई पर चोट लग गई. इसके बाद मैक्सवेल दर्द के मारे छटपटाने लगे.

Glenn Maxwell cleared of a fracture for this knock on the wrist while fielding. Victoria still assessing when he’ll bat in the second innings #SheffieldShield pic.twitter.com/ZOZ2kpnQZV

— Jack Paynter (@jackpayn) February 21, 2023