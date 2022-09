AUS vs NZ: विराट कोहली के साथी के लिए कैच लपकना बाएं हाथ का खेल, यकीन न हो तो वीडियो देख लीजिए

नई दिल्ली. ग्लेन मैक्सवेल की पहचान ऐसे बल्लेबाज के रूप में होती है, जो विरोधी टीम पर पहली ही गेंद से टूट पड़ता है. लेकिन, न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में उन्होंने अपनी गेंदबाजी और फील्डिंग से कीवी टीम की कमर तोड़ दी. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी थी. मैक्सवेल की गेंदबाजी और शानदार फील्डिंग की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने कीवी टीम को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया. न्यूजीलैंड की पूरी टीम 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 232 रन ही बना पाई. मैक्सवेल ने 10 ओवर में 52 रन देकर 4 विकेट झटके. मैक्सवेल आईपीएल-2022 में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से खेले थे.

मैक्सवेल ने कीवी टीम पर कहर बरपाने की शुरुआत न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल के लाजवाब कैच को लपकने से की. मैक्सवेल दाएं हाथ से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हैं. लेकिन, गुप्टिल का कैच उन्होंने बाएं हाथ से लपका. इस कैच को देखकर यही लगा कि मैक्सवेल के लिए इस तरह के हवाई कैच लपकना बाएं हाथ का खेल है. इस कैच को देखकर सिर्फ कीवी बल्लेबाज गुप्टिल ही नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भी दंग रह गए.

मैक्सवेल ने हाएं हाथ से लपका लाजवाब कैच

इस मैच में मार्टिन गुप्टिल और डेवोन कॉनवे ने न्यूजीलैंड के लिए पारी की शुरुआत की. न्यूजीलैंड के दोनों सलामी बल्लेबाजों ने मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड के शुरुआती ओवर में संभलकर बल्लेबाजी की. पहले 4 ओवर में सिर्फ 9 रन बने. पांचवां ओवर मिचेल स्टार्क फेंकने आए. उनके इस ओवर की चौथी गेंद ऑफ स्टम्प से थोड़ी बाहर की तरफ थी. गुप्टिल ने इस पर शॉट खेलने की कोशिश की. लेकिन, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ तेजी से गई. वहां मैक्सवेल फील्डिंग कर रहे थे. गेंद उनकी बाईं तरफ आई. मैक्सवेल के पास बेहद कम वक्त था. लेकिन, उन्होंने तेजी से अपनी बाईं और छलांग लगाई और हवा में ही एक हाथ से कैच लपक लिया. अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है. इस तरह गुप्टिल की पारी 6 रन पर खत्म हो गई.

ICYMI: Glenn Maxwell has a rare habit of making the extremely difficult look very, very easy #AUSvNZ pic.twitter.com/vw8AisJ3zy

— cricket.com.au (@cricketcomau) September 6, 2022