ग्लेन मैक्सवेल ने बताया दर्दनाक हादसा, बोले- दो दिनों तक सो नहीं पाया, मैं तड़प रहा था...

मेलबर्न. ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के स्टार ऑल राउंडर ग्लेन मैक्सवेल एक दुर्घटना में लगी पैर की चोट की सर्जरी के बाद बिस्तर पर पड़े हैं और उन्हें लगता है कि अगले साल होने वाले भारत दौरे पर उनके समय पर उबरने की संभावना काफी कम है. मैक्सवेल ने कहा कि फरवरी-मार्च में होने वाले इस दौरे के लिए चयन में उनकी अनुपस्थिति की संभावना काफी अधिक है. मित्र के जन्मदिन पर हुई एक दुर्घटना में उनके पैर की ‘फिबुला’ फ्रेक्चर हो गयी थी, जिसकी सर्जरी कराई गई और अब वह इस सर्जरी से उबर रहे हैं. जिससे वह अनिश्चित समय के लिए क्रिकेट से बाहर रहेंगे.

ग्लेन मैक्सवेल ने मेलबर्न में अपने घर से क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ‘अनप्लेबल पोडकास्ट’ में कहा, ”भारत के लिए टीम की घोषणा के लिए एक समय सीमा है और सच कहूं तो पूरी संभावना है कि मैं इसमें जगह नहीं बना पाऊंगा. वे निश्चित रूप से मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखेंगे और अगर वे मुझे इस दौरे के लिए चुनते हैं तो वे निश्चित रूप से बड़ा जोखिम लेंगे.”

AUS vs ENG: डेविड वॉर्नर ने 1000 दिन बाद जड़ा शतक, दिग्गज मार्क वॉ के बड़े रिकॉर्ड को तोड़ा

मैक्सवेल ने बताया, ”मेरे एक साथी, जो मेरे स्कूल के शिक्षक भी थे, हम किसी बात पर हंस रहे थे और मैंने कहीं उनके पीछे भागने का नाटक किया. मुझे लगता है कि हम दोनों वहां से लगभग तीन या चार कदम चले थे, और दोनों एक ही समय में फिसल गए.

मेरा पैर थोड़ा सा फंस गया और वह गिर गया, दुर्भाग्य से एक बहुत खराब एंगल पर और सीधे मेरे पैर पर जा गिरा. यह बस तड़क गया. मैंने इसके हर हिस्से को सुना और महसूस किया. यह काफी दर्दनाक था. मैं थोड़ा चिल्ला रहा था और वह बोल रहे थे, ‘कृपया मुझे बताएं कि आप मजाक कर रहे हैं, कृपया मुझे बताएं कि आप मजाक कर रहे हैं.”

मैक्सवेल को अस्पताल ले जाने से पहले बारिश से बचाने के लिए उनके दोस्तों ने ढका. मैक्सवेल को जमीन पर लेटे हुए दर्द में लगभग एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. मैक्सवेल ने कहा, ”मैं शायद दो दिनों तक सो नहीं पाया, जब मैं तड़प रहा था. यह काफी भयानक दो दिन थे. मेरी पत्नी ने इस सब में मेरा बड़ा साथ निभाया.”

India vs New Zealand: मैच से पहले पत्नी ने सूर्यकुमार पर बरसाया प्यार, तो धाकड़ बल्लेबाज बोले- I Love U too

उन्होंने आगे कहा, ”मैंने अपना फाइबुला चकनाचूर कर दिया. इसलिए मुझे लगता है कि वह पहली आवाज थी, जिसे मैंने सुना था. यह आधे में टूट गया था, लेकिन यह हड्डी भी चकनाचूर हो गई. सिंडेसमोसिस लिगामेंट्स, वे सभी टूट गए. यह निराशाजनक बात है – मैंने मैदान पर कुछ बेवकूफी भरी चीजें की हैं, मैदान के बाहर कुछ बेवकूफी भरी चीजें की हैं, और मैं कभी भी खुद को चोटिल करने के करीब भी नहीं आया हूं. बस थोड़ी सी फिसलन थी, और अचानक कुछ महीनों की बात हो गई है.”

Glenn Maxwell reveals on the #UnplayablePodcast the gruesome details behind the freak accident at a birthday party that resulted in a broken fibula, chipped tibia and multiple ruptured ligaments 😱

Check out the full interview where you get your podcasts 🎧 pic.twitter.com/dH2dsDvFOT

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 22, 2022