Glenn Maxwell-Vini Raman: मैक्सवेल की शादी का कार्ड हुआ वायरल, जानें विनी रमन संग कब और कहां लेंगे सात फेरे

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) जल्द ही शादी के बंधन में बंध सकते हैं. सोशल मीडिया पर इस समय मैक्सवेल की तमिल में लिखा शादी का कार्ड वायरल हो रहा है. 33 साल के मैक्सवेल की मार्च 2020 में विनी रमन (Vini Raman) से सगाई हुई थी, लेकिन कोविड-19 लॉकडाउन और प्रतिबंधों के कारण उन्हें कई बार अपनी शादी को रोकना पड़ा. बताया जा रहा है कि मैक्सवेल और विन्नी की शादी 27 मार्च को मेलबर्न में होने वाली है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं.

ग्लेन मैक्सवेल की शादी का यह कार्ड कस्तूरी शंकर के वेरिफाइड टि्वटर अकाउंट से अपलोड किया गया है. कस्तूरी ने तमिल में लिखे वेडिंग कार्ड को अपलोड कर लिखा, ‘ ग्लेन मैक्लवेल, विनी रामन के साथ शादी कर रहे हैं. यह तमिल रीति-रिवाज से ही शादी होगी… लेकिन क्या यहां सफेद गाउन भी होगा? ग्लेन मैक्सवेल और विनी आपको बहुत शुभकामनाएं!’आईपीएल के 15वें सीजन का आयोजन भी 27 मार्च से होने की उम्मीद है. ऐसे में मैक्सवेल आईपीएल के शुरुआती कुछ मैचों से बाहर हो सकते हैं.

GlennMaxwell marrying Vini Raman. Going by the cute traditional Tamil muhurta patrikai, we’d bet there may likely be a TamBram ceremony… Will there be a white gown wedding too?

Congratulations Glenn and Vini ! @Gmaxi_32 pic.twitter.com/uJeSjHM1we

— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) February 12, 2022