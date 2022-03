GT vs LSG, IPL 2022 Live Score: शमी ने बिगाड़ी लखनऊ सुपर जायंट्स की शुरुआत, पहली ही गेंद पर केएल राहुल को भेजा पवेलियन

अफगानिस्तान के लेग स्पिन गेंदबाज राशिद खान आईपीएल में पहली बार सनराइजर्स हैदराबाद के बाद किसी दूसरी टीम की ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे. हार्दिक पंड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने उन्हें आईपीएल 2022 में उप कप्तान बनाया है.

.@rashidkhan_19 in an all new jersey in #TATAIPL 2022.#GTvLSG pic.twitter.com/cDn018vShD

— IndianPremierLeague (@IPL) March 28, 2022