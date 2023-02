सरफराज-सूर्य की बहस में मैच विनर को भूल गए, दायां हाथ फ्रैक्चर तो बाएं से छुड़ाए बॉलरों के छक्के- VIDEO

नई दिल्ली. भारतीय टेस्ट टीम में सरफराज खान और सूर्यकुमार यादव को जगह देने को लेकर चल रही बहस के बीच हम एक बड़े मैच विनर को भूल रहे हैं. यह मैच विनर और कोई नहीं, बल्कि हनुमा विहारी हैं. हनुमा विहारी एक वक्त पर भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम का अहम हिस्सा रहे हैं. हनुमा ने ही जनवरी 2021 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में भारत को कंगारू टीम के हाथों हार से बचाया था. मैच की चौथी पारी में बल्लेबाजी करते हुए हैमस्ट्रिंग की वजह से उनका बायां पैर पूरी तरह सुन्न हो गया था. बावजूद इसके हनुमा ने इंजेक्शन लेकर बल्लेबाजी की और सिडनी टेस्ट को ड्रॉ करवाया. पेनकिलर खाकर और इंजेक्शन लेकर हनुमा ने ढाई घंटे तक मैच में मैराथन बल्लेबाजी की. हैमस्ट्रिंग के बावजूद विहारी ने 161 गेंदें खेल डाली थीं. अब एक बार फिर से हनुमा विहारी ने कुछ ऐसी ही बहादुरी दिखाई है, जिसे पूरा क्रिकेट वर्ल्ड सैल्यूट कर रहा है.

रणजी ट्रॉफी मुकाबले में आंध्र प्रदेश के कप्तान हनुमा विहारी ने दाहिने हाथ की कलाई में फ्रैक्चर होने के बावजूद बैटिंग करने का साहस दिखाया है. मध्य प्रदेश के खिलाफ इंदौर में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी क्वॉर्टर फाइनल मुकाबले में पहले दिन बल्लेाबाजी करते हुए आवेश खान की गेंद से हनुमा विहारी की कलाई फ्रैक्चर हो गई थी. बावजूद इसके हनुमा ने हार नहीं मानी. वह मैच के दूसरे दिन अंत में बल्लेबाजी करने उतर गए. अपनी टीम का नौंवा विकेट गिरने के बाद हनुमा विहारी बल्लेबाजी करने के लिए आए.

टूटा जबड़ा, टूटी नाक, खून की उल्टी, फ्रेक्चर, दस्त… क्रिकेटरों ने मैदान पर पेश की देशप्रेम की मिसाल

जब हनुमा विहारी दाहिने हाथ के फ्रैक्चर होने के बावजूद बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के लिए क्रीज पर उतरे तो आंध्र प्रदेश का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर 353 रन था. 29 वर्षीय हनुमा विहारी ने आवेश खान और कुमार कार्तिकेय पर दो चौके लगाकर सुनिश्चित किया कि लंच ब्रेक से पहले आंध्र की पारी खराब न हो. विहारी को होल्कर क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे मैच के पहले दिन आवेश की बाउंसर लगी थी, जिसके बाद वह रिटायर्ड हर्ट हो गए थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कलाई की चोट के कारण कम से कम पांच-छह हफ्ते एक्शन से बाहर रहेंगे.

12वें प्लेयर को अचानक मिला डेब्यू का मौका, ‘पंच’ जड़ हिला दिए बैटर्स के सारे तार, पिता के कहने पर छोड़ा पहला प्यार

अपने कप्तान की इस चोट के बावजूद रिकी भुई और करण शिंदे की जोड़ी ने एक-एक शतक लगाकर अपनी टीम को अच्छा स्कोर दिलवाया. भुई ने 250 गेंद में 18 चौके और एक छक्के की मदद से 149 रन बनाए. दूसरी ओर, शिंदे ने 264 गेंदों में 12 चौकों और दो छक्कों की मदद से 110 रन बनाए. इस जोड़ी ने अलग होने से पहले तीसरे विकेट के लिए 265 रन की साझेदारी की. 2 विकेट के नुकसान पर 323 से आंध्र प्रदेश कुछ ही वक्त बात 9 विकेट के नुकसान पर 353 हो गया. इसके बाद हनुमा विहारी ने दोबारा बैटिंग करने का फैसला लिया.

Hanuma Vihari is batting left handed because he has broken his wrist! The dedication level peaked here! pic.twitter.com/AEYsVvaSbT

— Abhishek Upadhyay (@Abhishek1o11) February 1, 2023