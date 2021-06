HBD Lohmann: 1841 फर्स्ट क्लास विकेट लेने वाले गेंदबाज का आज जन्मदिन, टेस्ट में सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट

नई दिल्ली. 18 टेस्ट में 112 और 293 फर्स्ट क्लास मैच में 1841 विकेट हासिल करने वाले इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जॉर्ज लोहमैन (George Lohmann Birthday) का आज ( 2 जून) जन्मदिन है. लोहमैन का अंतरराष्ट्रीय करियर भले ही 10 साल का रहा. लेकिन दुनिया के दिग्गज बल्लेबाजों के मन में उनका खौफ हमेशा रहा. लोहमैन का जन्म 2 जून 1865 को लंदन में हुआ था. उन्होंने 1886 में 21 साल की उम्र में इंग्लैंड के लिए टेस्ट डेब्यू किया. लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई इस टेस्ट सीरीज के पहले दो मैच में इस गेंदबाज को सिर्फ एक ही विकेट मिला.



लोहमैन ने ओवल में हुए तीसरे टेस्ट में अपना लोहा मनवा दिया. उन्होंने इस टेस्ट की पहली पारी में 36 रन देकर 7 और दूसरी में 68 रन देकर पांच विकेट हासिल किए. इंग्लैंड ये मैच पारी के अंतर से जीता. इस प्रदर्शन के बाद लोहमैन की इंग्लैंड टीम में जगह पक्की हो गई और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. वो एक-एक कर रिकॉर्ड बनाते चले गए.



लोहमैन ने 1896 में इंग्लैंड के दक्षिण अफ्रीका दौरे पर अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाया था. उन्होंने पोर्ट एलिजाबेथ में हुए सीरीज के पहले टेस्ट में 15 विकेट लिए. ये पहली मौका था, जब टेस्ट में किसी गेंदबाज ने एक मैच में 15 विकेट झटके थे. लोहमैन ने इस टेस्ट की पहली पारी में 7 और दूसरी में 8 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. मैच की चौथी पारी में मेजबान टीम सिर्फ 30 रन पर सिमट गई. ये टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का सबसे कम स्कोर है. आईसीसी ने भी वीडियो शेयर कर इस गेंदबाज को याद किया.



"He was a medium pace bowler of tremendous accuracy."