Virat Kohli Birthday: विराट कोहली के ये खास शॉट बना देंगे आपका दिन, देखें वीडियो

नई दिल्ली. विराट कोहली (Virat Kohli) पर कुछ महीने पहले सवाल उठ रहे थे. वे बड़ी पारी नहीं खेल पा रहे थे, लेकिन टी20 एशिया कप से उन्होंने बेहतरीन वापसी की. इस दौरान उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक भी ठोका. अब वे टी20 वर्ल्ड कप में भी (T20 World Cup 2022) तूफान मचाए हुए हैं. वे अब तक 4 में से 3 मैच में अर्धशतक जड़े हैं. 220 की औसत से 220 रन बनाए हैं. इस कारण टीम का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है. उसने 4 में से 3 मुकाबले जीते हैं और ग्रुप-2 के प्वाइंट टेबल में टॉप पर है. टीम सेमीफाइनल के करीब है. वह अपने अंतिम मुकाबले में 6 नवंबर को जिम्बाब्वे से भिड़ेगी.

विराट कोहली के लिए 5 नवंबर यानी कल का दिन खास है. वे 34 साल के होने जा रहे हैं. क्रिकेट के मैदान में उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं. पिछले दिनों वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने नाबाद 82 रन बनाकर टीम को रोमांचक जीत दिलाई थी. 19वें ओवर में तेज गेंदबाज हारिस रऊफ की 5वीं गेंद पर लगाया छक्का उनका छक्का लंबे समय तक फैंस को याद रहेगा. उन्होंने इसे अपनी बेस्ट पारियों में से एक बताया है. वे टी20 इंटरनेशनल में 71 शतक जड़ चुके हैं और इस मामले में सिर्फ सचिन तेंदुलकर से ही पीछे हैं. रन चेस के मामले में उनसे बेहतरीन रिकॉर्ड शायद ही किसी का होगा.

Babar Azam can only dream of playing shots like virat kohlipic.twitter.com/CAvzGsgiJV

— Kevin (@imkevin149) November 3, 2022