Happy Birthday Virat Kohli: कोहली का जन्मदिन बना खास, BCCI से लेकर RCB ने खास अंदाज में दी बधाई

हाइलाइट्स विराट कोहली के जन्मदिन पर सोशल मीडिया हुआ गुलजार लोग अपने चहते खिलाड़ी को खास अंदाज में दे रहे हैं जन्मदिन की बधाई शनिवार को 34वां जन्मदिन मना रहे हैं किंग कोहली

नई दिल्ली. भारतीय टीम के बल्लेबाजी के आधारस्तंभ विराट कोहली (Virat Kohli) शनिवार को अपना 34वां जन्मदिन मना रहे हैं. कोहली का जन्म पांच नवंबर 1988 में राजधानी दिल्ली में हुआ था. कोहली के मां का नाम सरोज कोहली और पिता का नाम प्रेमजी है. कोहली के भाई का नाम विकास जबकि बड़ी बहन का नाम भावना है. भारतीय स्टार बल्लेबाज ने 11 दिसंबर साल 2017 में बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का शर्मा से शादी की थी. वहीं करीब चार साल बाद यह कपल्स 2021 में नन्हीं पारी के माता पिता बने. अनुष्का ने 11 जनवरी साल 2021 में एक बेटी को जन्म दिया. दोनों कपल्स इस प्यारी गुड़िया को प्यार से ‘वामिका’ नाम से पुकारते हैं. कोहली के 34वें जन्मदिन पर लोग उन्हें दिल खोलकर बधाई दे रहे हैं, जो कुछ इस प्रकार है-

पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शाहनवाज दहानी (Shahnawaz Dahani) ने कोहली के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, ‘क्रिकेट को सबसे खूबसूरत बनाने वाले कलाकार को शुभकामना देने के लिए बस पांच नवंबर का इंतजार नहीं कर सकता. जन्मदिन की शुभकामनाएं विराट कोहली.’

Just couldn’t wait for 5th Nov to wish the artist who made cricket the most beautiful. Happy birthday @imVkohli the #GOAT. Enjoy your day brother & Keep entertaining the world. ❤️. pic.twitter.com/601TfzWV3C — Shahnawaz Dahani (@ShahnawazDahani) November 4, 2022

बीसीसीआई (BCCI) ने भी कोहली को खास अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. बोर्ड ने लिखा है, ‘477 इंटरनेशनल मैच और काउंटिंग जारी है…’

4⃣7⃣7⃣ international matches & counting 2⃣4⃣3⃣5⃣0⃣ international runs & going strong 2⃣0⃣1⃣1⃣ ICC World Cup & 2⃣0⃣1⃣3⃣ ICC Champions Trophy winner Here’s wishing @imVkohli – former #TeamIndia captain & one of the best modern-day batters – a very happy birthday. pic.twitter.com/ttlFSE6Mh0 — BCCI (@BCCI) November 5, 2022

विराट कोहली की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने कोहली को खास अंदाज में बधाई दी है. टीम ने पूर्व अफ्रीकी क्रिकेटर एबी डी विलियर्स का वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वह कोहली के बारे में बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. फ्रेंचाइजी ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, ‘डियर विराट कोहली. यहां एक बेहद खास दोस्त की तरफ से एक बेहद खास विश है.’

15 years of greatness and countless memories. We are blessed to be living in the era of @imVkohli. #PlayBold #HappyBirthdayViratKohli pic.twitter.com/AmqZ4Qr0Nf — Royal Challengers Bangalore (@RCBTweets) November 5, 2022

राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने कोहली की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, ‘हैप्पी बर्थडे किंग कोहली.’

कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने लिखा है, ‘हैप्पी बर्थडे किंग ऑफ क्रिकेट.’

सोशल मीडिया पर कोहली को जन्मदिन की बधाई देने की होड़ मची हुई है. फैंस विराट के जन्मदिन पर #ViratKohliBirthdayCDP हैशटैग का इस्तमाल कर रहे हैं. यही नहीं ट्विटर पर #HappyBirthdayViratKohli और #ViratKohli ट्रेंड भी कर रहा है.

