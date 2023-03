15 साल पहले जड़ा था जोरदार 'थप्पड़', अब IPL में धमाल मचाने को तैयार भज्जी-श्रीसंत, फैंस को मिलेगा रोमांच का डबल तड़का

नई दिल्ली: आईपीएल 2023 की शुरुआत 31 मार्च से होने जा रही है. इस सबसे बड़ी टी20 लीग का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बता दें कि इस बार फैंस मैच का ही नहीं, बल्कि कमेंट्री का भी भरपूर लुत्फ उठा सकेंगे. क्योंकि इस साल कमेंट्री पैनल का हिस्सा भारत के दो दिग्गज हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) और श्रीसंत (Sreesanth) होंगे. दोनों ही खिलाड़ियों के बीच ‘थप्पड़’ विवाद काफी सुर्खियों में था.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरभजन सिंह और श्रीसंत आईपीएल में कमेंट्री करते दिखेंगे. स्टार स्पोर्ट्स ने अपने ट्विटर अकाउंट से खुद इस बात की जानकारी दी है. एक बार फिर दोनों खिलाड़ियों को साथ देखना फैंस के लिए बेहद दिलचस्प होने वाला है.

गर्लफ्रेंड संग मैच देखने गया था युवक, कंगारुओं ने करा दिया डेब्यू, मैदान पर हुआ कुछ ऐसा फिर नहीं मिला मौका

We’re bringing back fierce rivals yet comrades- @harbhajan_singh @sreesanth36 while @MohammadKaif brings his shuddh Hindi ka tadka!

Join the Incredible Starcast at #IPLonStar, Mar 31 onwards on Star Sports Network.#ShorOn #GameOn #BetterTogether #IPLonStar #CricketLive pic.twitter.com/hQIzwsdRR6

— Star Sports (@StarSportsIndia) March 23, 2023