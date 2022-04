एमएस धाेनी की कप्तानी पर हरभजन का बड़ा हमला, कहा- बाकी खिलाड़ी क्या वर्ल्ड कप में लस्सी पीने गए थे, VIDEO

नई दिल्ली. एमएस धोनी (MS Dhoni) भारत के सफलतम कप्तानों में से एक हैं. उन्होंने टीम इंडिया को 2 वर्ल्ड कप का खिताब दिलाया है. इसमें एक टी20 वर्ल्ड कप और एक वनडे वर्ल्ड कप का खिताब शामिल है. इतना नहीं उन्होंने बतौर कप्तान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती है. आईपीएल 2022 (IPL 2022) में हालांकि धोनी बतौर खिलाड़ी खेल रहे हैं. उन्होंने सीजन शुरू होने से पहले कप्तानी छोड़ दी थी. रवींद्र जडेजा को सीएसके का नया कप्तान बनाया गया है. लेकिन टीम अच्छी शुरुआत नहीं कर सकी है और चारों मैच हार चुकी है. धाेनी ने अपनी कप्तानी में सीएसके (CSK) को 4 बार आईपीएल का खिताब दिलाया है.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह (Harbhajan Singh) सिर्फ एमएस धोनी को वर्ल्ड कप जीतने का क्रेडिट देने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए कहा, अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड कप जीतती है, तो सभी कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जीता. लेकिन जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पर कब्जा करती है तो सभी कहते हैं कि धोनी ने जीता. तो बाकी क्या लस्सी पीने गए थे.

Bhajji on … But no hate for MS pic.twitter.com/4tXxc90lt6

— Arghya Dey (@91_arghya) April 11, 2022