हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा या विराट कोहली को बीच मैच में दी गाली? सोशल मीडिया पर Video वायरल

नई दिल्ली. भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या आक्रामक क्रिकेटर माने जाते हैं. वह जब लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज के छक्के छुड़ा देते हैं. इतना ही नहीं, गेंद से भी कमाल दिखाने की काबिलियत उनके पास है. हालांकि वह एक वीडियो के चलते सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने बीच मैच में कप्तान रोहित शर्मा या विराट कोहली को गाली दी. इसकी पुष्टि तो नहीं हो पाई है लेकिन वीडियो लगातार शेयर किया जा रहा है.

वीडियो को शेयर करते हुए दावा किया गया है कि जब हार्दिक पंड्या इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 मैच (IND vs ENG 2nd T20I) में गेंदबाजी कर रहे थे, तब उन्होंने गाली दी. सोशल मीडिया पर ट्रेंड तक चला- HardikAbusedRohit. वीडियो में ना तो आवाज से इसकी पुष्टि की जा सकती है और ना ही वह गाली देते नजर आ रहे हैं. बस पीछे से एक आवाज आ रही है जिसमें आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल है. गाली के चलते न्यूज18 उस वीडियो को ना तो यहां एंबेड कर सकता है और ना ही इसकी पुष्टि कर सकता है.

एक यूजर ने दावा किया है कि जब हार्दिक पंड्या गेंदबाजी कर रहे थे, तब विराट कोहली बाउंड्री के पास फील्डिंग के दौरान डांस करने लगे. वह एजबेस्टन स्टेडियम में बैठे दर्शकों की तरफ डांस करते भी नजर आए. उनका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया.

Our Punjabi Munda was out there enjoying with the crowd @ImVkohli never fails to entertain #ENGvIND #SonySportsNetwork #SirfSonyPeDikhega @BCCI pic.twitter.com/HYLVXCq9AF

— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 10, 2022