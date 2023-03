VIDEO: चतुर चालाक पंड्या के जाल में छंटपटाते नजर आए 2 ऑस्ट्रेलियाई धुरंधर, किसी को छक्का तो किसी को रोकना पड़ा भारी

नई दिल्ली. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी वनडे मुकाबले में हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) गेंदबाजी में बेहद मारक नजर आ रहे हैं. हाल यह है कि उन्होंने 31 ओवरों के खेल में चार ओवर की गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक तीन सफलता प्राप्त की है. इस बीच उन्होंने 5.00 की इकोनॉमी से महज 20 रन खर्च किए हैं. पंड्या के शिकार खबर लिखे जाने तक ट्रैविस हेड, मिशेल मार्श और कप्तान स्टीव स्मिथ बने हैं.

पंडया के शिकार बने हेड, स्मिथ और मार्श:

बीसीसीआई ने हार्दिक पंड्या का एक वीडियो अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है. इस वीडियो में वह ट्रैविस हेड और स्टीव स्मिथ को पवेलियन का रास्ता दिखाते हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल, कप्तान कप्तान रोहित शर्मा ने पारी का 11वां ओवर पंड्या के हाथ में थमाया. इस ओवर की पांचवीं गेंद पर पर हेड बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में सीमारेखा के पास कुलदीप यादव के हाथों लपके गए.

.@hardikpandya7 picks up two quick wickets as Travis Head and Steve Smith depart.

Watch the two dismissals here 👇👇#INDvAUS @mastercardindia pic.twitter.com/65yyVrPR2f

— BCCI (@BCCI) March 22, 2023