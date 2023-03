VIDEO: केएल राहुल विकेट के पीछे बने सुपरमैन, पंड्या ने स्मिथ को चौथी बार लौटाया पवेलियन

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) के अगुआई में भारतीय टीम (Team India) ने ऑस्ट्रेलिया को मुंबई में घुटनों के बल ला दिया है. टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कंगारू टीम ने 28 ओवर की समाप्ति के बाद 169 रन बनाए हैं. इस बीच उन्हें पांच बड़े झटके भी लगे हैं. मौजूदा समय में विपक्षी टीम के लिए कैमरन ग्रीन 13 गेंद में 10 और अनुभवी ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल बिना खाता खोले मैदान में जमे हुए हैं.

हार्दिक पंड्या ने स्टीव स्मिथ को चौथी बार लौटाया पवेलियन:

वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया को दूसरा बड़ा झटका कप्तान स्टीव स्मिथ (Steve Smith) के रूप में लगा. भारतीय टीम के लिए 13वां ओवर डालने आए कप्तान हार्दिक पंड्या की तीसरी गेंद पर वह आउट हुए. दरअसल, पंड्या की यह गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर टप्पा खाने के बाद जा रही थी. यहां बाहर जाती गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में स्मिथ विकेट के पीछे केएल राहुल के हाथों लपके गए. राहुल छलांग लगाते हुए स्मिथ का शानदार कैच पकड़ा. बता दें पंड्या ने चौथी बार स्मिथ का शिकार किया है.

@hardikpandya7 strikes and how good was that grab behind the stumps from @klrahul 💪

Steve Smith departs.

