VIDEO: हार्दिक पंड्या जब मैच के दौरान मैदान में जोर-जोर से चिल्लाने लगे, कोहली ने ऐसा क्या किया?

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) बतौर ऑलराउंडर आईपीएल 2022 से बेहतरीन फॉर्म में है. इससे पहले वे चोट से वापसी कर रहे थे. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) के मौजूदा सीजन में भी उन्होंने अच्छी शुरुआत की है. रविवार को पाकिस्तान के खिलाफ (IND vs PAK) मुकाबले में पंड्या ने पहले 4 ओवर में 30 रन देकर 3 विकेट झटके. फिर बल्ले से 40 रन बनाए. इतना ही नहीं उन्होंने विराट कोहली के साथ महत्वपूर्ण शतकीय साझेदारी भी की. कोहली ने नाबाद 82 रन बनाए. मैच में पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 159 रन बनाए थे. जवाब में भारत ने लक्ष्य को अंतिम गेंद पर 6 विकेट खोकर हासिल कर लिया.

पाकिस्तान ने भारत के 4 विकेट 31 रन पर लेकर मैच को अपने कब्जे में ले लिया था. भारत को अंतिम 8 गेंद पर जीत के लिए 28 रन बनाने थे. 19वां ओवर तेज गेंदबाज हारिस रऊफ डाल रहे थे. वे बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे थे. इतना ही नहीं वे कप्तान रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव का बड़ा विकेट भी झटक चुके थे. 19वें ओवर में 5वीं गेंद पर कोहली ने कंधे तक आई गेंद पर गेंदबाज के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाया. इस छक्के ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया. यह शॉट देखकर पंड्या बीच मैदान में ही चिल्लाने लगे. अंतिम गेंद पर भी कोहली ने छक्का जड़ा. इस तरह से भारत को अंतिम ओवर में जीत के लिए 16 रन की जरूरत थी.

This video on TikTok of Virat Kohli’s six back over Haris Rauf is incredible. #T20WorldCup pic.twitter.com/m9fOb9GVqG

— Lachlan McKirdy (@LMcKirdy7) October 24, 2022