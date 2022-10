T20 WC 2022: हार्दिक ने पहले हैदर अली को किया आउट, उसके बाद इशारों में उड़ा दिया बल्लेबाज का मजाक

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच मुकाबले की शुरुआत हो चुकी है. इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज नतमस्तक दिखे. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. हिटमैन की रणनीति पाकिस्तान के खिलाफ एकदम खरी उतरी है.

पाकिस्तान के बल्लेबाज मैच की शुरुआत से ही भारतीय गेंदबाजों की आग उगलती गेंदो के सामने संघर्ष करते नजर आ रहे थे. हालांकि, इफ्तिखार अहमद ने पारी को संभाला. उन्होंने 34 गेंदो में 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 51 रनों की तूफानी पारी खेली. लेकिन गेंदबाजी करने आए मोहम्मद शमी ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखा दिया. इस बीच हार्दिक पंड्या की तरफ से भी बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली है. हार्दिक ने हैदर अली का विकेट लिया उसके बाद इशारों में उनका मजाक बना दिया. उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल होने लगा है.

