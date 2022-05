GT vs MI: 'आप अगले साल गुजरात आ सकते हैं', हार्दिक पंड्या ने MI के 'पुराने' साथी को दिया ऑफर; देखें वीडियो

नई दिल्ली. गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या शुक्रवार शाम को अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैदान में उतरेंगे. यह मुकाबला ब्रेबोन स्टेडियम में खेला जाएगा. हार्दिक के लिए यह मैच खास है. क्योंकि उन्होंने मुंबई इंडियंस के साथ आईपीएल के सात सीजन खेले हैं. इस दौरान टीम 4 बार खिताब जीतने में सफल रही. इसमें हार्दिक का भी रोल अहम रहा. उन्होंने 1400 से अधिक रन बनाने के साथ इन सालों में मुंबई के लिए 42 विकेट भी लिए. हालांकि, वो इस सीजन में पहली बार अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलने उतरेंगे. एक तरफ जहां गुजरात पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, वहीं पांच बार की चैम्पियन टीम मुंबई 10वें पायदान पर है और प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है.

इस मैच से पहले हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के साथ अपने सफऱ को याद किया. इससे जुड़ा एक वीडियो गुजरात टाइटंस ने अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

पोलार्ड को अपनी टीम से जोड़ना चाहते हैं हार्दिक

इस वीडियो में हार्दिक ने खुलासा किया कि हाल ही में उनकी पुराने साथी और मुंबई इंडियंस के दिग्गज ऑलराउंडर कायरान पोलार्ड से बातचीत हुई थी. इसमें उन्होंने मजाक में पोलार्ड से कहा था, “आप नहीं जानते, अगले साल हमारे पास आ सकते हैं. यह मेरी इच्छा है. लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला है.”

A tale of two colours – blue and golden – in the words of #PapaPandya

Captain relives his MI memories before the clash of the day

