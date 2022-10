India vs Pakistan: पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबले से पहले हार्दिक ने अपने करीबी लोगों को भेजा था स्पेशल मैसेज, देखें वीडियो

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या ने खुलासा किया कि उन्होंने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भारत बनाम पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप मुकाबले से पहले अपने परिवार और करीबी लोगों को एक स्पेशल मैसेज भेजा. हार्दिक ने अपने कट्टर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान पर भारत की रोमांचक जीत में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. 29 वर्षीय ने बल्ले और गेंद दोनों से अच्छा प्रदर्शन किया. उन्होंने तीन विकेट लेकर पहले पाकिस्तानी बल्लेबाजी क्रम को तहस-नहस किया. उसके बाद लक्ष्य का पीछा करते हुए विराट कोहली के साथ 113 रनों की साझेदारी निभाई. पंड्या ने मुकाबले के आखिरी ओवर में मोहम्मद नवाज की गेंद पर आउट होने से पहले 40 रनों की पारी खेली.

बीसीसीआई ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें हार्दिक ने कहा कि उन्होंने अपने जीवन के करीबी लोगों को मैसेज किया कि वह रविवार (23 अक्टूबर) को पाकिस्तान के खिलाफ उनके लिए एक शो करेंगे. हार्दिक ने कहा, “ईमानदारी से कहूं तो, मैं जिस स्थिति में था, उस पर आकर बहुत खुश था. यहां रहना, अपने देश के लिए खेलना, मेरे आसपास ऐसे अद्भुत क्रिकेटर और लोग. मुझे बस एक एहसास था, इसलिए मुकाबले से पहले मैंने अपने जीवन के सभी सबसे करीबी लोगों से दांव लगाया. मैंने भाई, पत्नी, भाभी, प्रबंधक को मैसेज किया कि मैं आज रात आप लोगों के लिए एक शो करने वाला हूं. मैं जो कुछ भी करता हूं, वह तुम्हारे लिए है. मैंने पैटी से कहा कि क्या मैं जवाबदेह बनना चाहता हूं. मैं आज के दिन हार्दिक की तरह बनना चाहता हूं.”

‘ !

@hardikpandya7 tells a tale of his special chat with the family ahead of the #T20WorldCup game against Pakistan. #INDvPAK#TeamIndia pic.twitter.com/20WNIxxOIZ

— BCCI (@BCCI) October 24, 2022