VIDEO: हार्दिक पंड्या ने बताया- क्यों हम टी20 वर्ल्ड कप से 17 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया आए, बीसीसीआई ने...

नई दिल्ली. हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) टीम इंडिया के अहम खिलाड़ियों में से एक हैं. वे गेंद और बल्ले दोनों से अहम योगदान देते रहे हैं. टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) के एक वॉर्मअप मुकाबले में सोमवार को भारतीय टीम ने मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराया. यह जीत अपने आप में महत्वपूर्ण है. टीम को सुपर-12 के पहले मैच में 23 अक्टूबर को पाकिस्तान से भिड़ना है. रोहित शर्मा की अगुआई में टीम यहां अच्छा प्रदर्शन करना चाहेगी. टीम को 15 साल से खिताब का इंतजार है. टीम ने एकमात्र बार टी20 वर्ल्ड कप का टाइटल 2007 में जीता है, तब टीम की कमान एमएस धोनी के पास थी.

बीसीसीआई ने हार्दिक पंड्या से बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इसमें वे टीम की तैयारियों से लेकर टीम के ऑस्ट्रेलिया पहले पहुंचने को लेकर बात कर रहे हैं. हार्दिक पंड्या ने इस वीडियो में कहा, हम वर्ल्ड कप शुरू हाेने के 17 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचे. इससे हमें यहां की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने का मौका मिला. इसके लिए हम बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट के आभारी हैं. उन्होंने कहा कि आप गेंदबाज हो या बल्लेबाज. आप किसी भी परिस्थितियों में जितना अधिक समय बिताओगे, आपको उतना अधिक फायदा मिलेगा.

