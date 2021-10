हार्दिक पंड्या का चल रहा था इंटरव्यू, बीच में बेटे अगस्त्य की हुई सरप्राइज एंट्री- Video

नई दिल्ली. टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) अब टी20 वर्ल्ड कप में कमाल दिखाने को तैयार नजर आ रहे हैं. मुंबई इंडियंस के इस खिलाड़ी से जुड़ा एक वीडियो क्लिप बीसीसीआई ने सोमवार को शेयर किया. दरअसल, उसमें हार्दिक का इंटरव्यू चल रहा था लेकिन अचानक से उनके बेटे अगस्त्य आ जाता हैं. हार्दिक तब अगस्त्य को समझाते हैं कि वह इंटरव्यू खत्म करने के बाद मिलेंगे लेकिन वह भी रूम में ही रुके रहते हैं.

बीसीसीआई ने इस वीडियो क्लिप के कैप्शन में लिखा, ‘एक खूबसूरत पल, जब पापा हार्दिक पंड्या ने इंटरव्यू के दौरान एक सरप्राइज एंट्री हो गई.’ अगस्त्य जैसे ही इंटरव्यू रूम में पहुंचते हैं, वह ‘पापा’ कहते हुए हार्दिक पंड्या की ओर दौड़ते हैं. हार्दिक भी इस बीच खुद को रोक नहीं पाते लेकिन वह अगस्त्य को समझाते हैं और पूछते हैं- क्या मैं इसे खत्म करने के बाद मिल सकता हूं.

हार्दिक फिर अगस्त्य को सहलाते हैं और अपना प्यार दिखाते हैं. अगस्त्य भी इंटरव्यू रूम में मौजूद सभी को एक-एक करके देखते रहते हैं. हार्दिक इस वीडियो क्लिप में भारत की टी20 वर्ल्ड कप वाली आधिकारिक जर्सी पहने हुए हैं जिससे साफ पता चल रहा है कि वह उसी से जुड़ा इंटरव्यू दे रहे हैं.

That awwdorable moment when papa @hardikpandya7 had a surprise visitor during his interview. 🎤😊👨‍👦🎥 #T20WorldCup pic.twitter.com/Yy8RcNPbPp

