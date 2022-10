VIDEO: पाकिस्तान के खिलाफ जीत के बाद मैदान पर रोने लगे हार्दिक पंड्या, जानें ऑलराउंडर को किस बात ने किया भावुक

नई दिल्ली. टी20 वर्ल्ड कप के सुपर-12 का दूसरा मैच भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ, आखिरी गेंद तक चले राेमांचक मैच में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया. चेज मास्टर माने जाने वाले विराट कोहली ने लय हासिल करते हुए ताबड़तोड़ 82 रन ठोंककर जीत भारत की झोली में डाल दी और भारतीय क्रिकेट फैंस को दीवाली का यादगार तोहफा दे दिया. विराट के साथ ही हार्दिक पंड्या ने गेंद और बल्ले दोनों से शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने मैच में पहले महत्वपूर्ण 3 विकेट चटकाए और फिर 40 रन बेशकीमती रन बनाकर टीम इंडिया को संकट से उबार लिया.

हार्दिक पंड्या उस वक्त क्रीज पर आए, जब टीम इंडिया 31 रन पर 4 विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी. उन्होंने कोहली के साथ शतकीय साझेदारी की और भारत को जीत की दहलीज तक ले गए. मैच के बाद क्रिकेट कमेंटेटर्स से बातचीत हार्दिक पंड्या बेहद भावुक हो गए और उनकी आखों में लगातार आंसू बहते रहे.

Hardik dedicated this inning to his father…moments u love to see ❤️

You are a champion my bro @hardikpandya7 !!#nardik #INDvsPAK2022 #Worlds2022 pic.twitter.com/dqhSFNFM0m

