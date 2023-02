VIDEO: वाह! हार्दिक पंड्या... दिल जीतना कोई आपसे सीखे.. सीरीज जीतने के बाद पृथ्वी शॉ पर यूं लुटाया प्यार

नई दिल्ली. ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) इनदिनों गजब की फॉर्म में हैं. पंड्या की कप्तानी में भारत ने न्यूजीलैंड (IND vs NZ) को तीसरे टी20 मैच में 168 रन से हराकर फटाफट क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की. हार्दिक टीम की मोर्चे से अगुआई कर रहे हैं. वह बैटिंग और बॉलिंग में शानदार प्रदर्शन कर टीम के साथी खिलाड़ियों के सामने अच्छा उदाहरण पेश कर रहे हैं. टी20 सीरीज में भले पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) को एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला हो लेकिन हार्दिक पंड्या ने सीरीज जीतने के बाद कुछ ऐसा काम किया जिसकी खूब वाहवाही हो रही है.

हार्दिक पंड्या को जब टी20 सीरीज की ट्रॉफी थमाई गई, उसके बाद उन्होंने उस कप को पृथ्वी शॉ को दे दिया. उस समय पृथ्वी की खुशी देखते ही बन रही थी. बीसीसीआई (BCCI) ने इसका वीडियो अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है जिसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं. पृथ्वी को लंबे समय बाद टी20 टीम में जगह मिली थी लेकिन वह न्यूजीलैंड के खिलाफ प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में नाकाम रहे.

पृथ्वी शॉ ने आखिरी टी20 2021 में खेला था

दाएं हाथ के बैटर पृथ्वी शॉ ने अपना आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच जुलाई 2021 में श्रीलंका के खिलाफ खेला था. कीवी टीम के खिलाफ मौजूदा टी20 सीरीज के शुरुआती दो मैचों में गिल और ईशान किशन का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था. ऐसे में उम्मीद जताई जा रही थी कि पृथ्वी शॉ को तीसरे टी20 में मौका मिलेगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं. टीम मैनेजमेंट ने निर्णायक टी20 में गिल और ईशान की ओपनिंग जोड़ी पर भरोसा जताया. जहां गिल ने शतकीय पारी खेली वहीं ईशान किशन फिर असफल रहे.

Captain @hardikpandya93 collects the @mastercardindia trophy from BCCI president Mr. Roger Binny & BCCI Honorary Secretary Mr. Jay Shah 👏👏

Congratulations to #TeamIndia who clinch the #INDvNZ T20I series 2️⃣-1️⃣ @JayShah pic.twitter.com/WLbCE417QU

— BCCI (@BCCI) February 1, 2023