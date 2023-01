VIDEO: हारिस रऊफ के मन में हमेशा रहेंगे विराट के दो छक्के, आंखे बंद करके भी कोहली को पहचाना

नई दिल्ली. टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) दुनियाभर में अपनी बल्लेबाजी से मशहूर हैं. रन मशीन ने 2022 में अपनी फॉर्म में वापसी की और खूब सुर्खियां बटोरी. हर साल शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम पिछले तीन साल से शतक नहीं आया था. लेकिन 2022 में किंग ने शतक का सूखा खत्म कर दिया. इतना ही नहीं, पिछले साल कोहली ने कुछ यादगार पारियां भी खेलीं. जिसमें से एक पारी टी20 वर्ल्ड कप के दौरान चिर-प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ आई थी.

टी20 वर्ल्ड कप के पहले मैच में टीम इंडिया बेहद मुश्किल में नजर आ रही थी. लेकिन विराट ने 83 रनों की तूफानी पारी खेली और मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 90,000 दर्शकों के बीच टीम को एक रोमांचक जीत दिला दी. मैच का टर्निंग प्वाइंट कोहली के दो छक्के रहे जो पाकिस्तानी पेसर हारिस रऊफ के ओवर में आए. विराट के दो शानदार शॉट्स सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल रहे. इस बीच पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो न्यूज पर हारिस ने एक गेम खेला. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

बिना देखे ही कोहली को पहचान गए रऊफ

पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर रऊफ ने एक गेम खेला. जिसमें उनकी आंखे बंद कर दी गईं और खिलाड़ियों का नाम इशारों में बताना था. इस बीच विराट कोहली की फोटो स्क्रीन पर आ जाती है. जिसके बाद एंकर के इशारे शुरू हो जाते हैं. एंकर द्वारा बताया जाता है कि यह वो खिलाड़ी हैं जिन्हें कुछ देशों में भगवान माना जाता है. वहीं, मजाक करते हुए उन्होंने कहा कि यह गेंदबाजों को रख-रखकर देते हैं. इन्होंने आपको भी एक दो रख-रखकर दिए हैं.

