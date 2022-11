T20 World Cup: 'दिल-दिल पाकिस्तान...', टीम फाइनल में पहुंचीं तो खिलाड़ियों ने छेड़े तराने, वीडियो दिल खुश कर देगा

नई दिल्ली. पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में न्यूज़ीलैंड को एकतरफा मुकाबले में मात देकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने में किस्मत का भी रोल रहा. लेकिन, नॉकआउट मुकाबले में पाकिस्तान ने चैम्पियन जैसा खेल दिखाया और न्यूजीलैंड के टी20 विश्व जीतने का सपना टूट गया. अपनी इस शानदार जीत का जश्न मनाने में पाकिस्तानी खिलाड़ी पीछे नहीं रहे. इसका एक वीडियो पाकिस्तान क्रिकेट के ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

इसमें खिलाड़ी ‘दिल-दिल पाकिस्तान’ गाना जोर-जोर से गाते नजर आए. यह वीडियो सेमीफाइनल मैच खत्म होने के ठीक बाद का है. इस वीडियो में पाकिस्तानी पेसर हारिस रउफ जोर-जोर से साथी खिलाड़ियों के साथ यह गाना गाते नजर आ रहे हैं. वीडियो में शाहीन अफरीदी और नसीम शाह भी नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के साथ कैप्शन दिया गया- विनिंग ऑन एंड ऑफ द फील्ड.

Winning on and off the field #WeHaveWeWill | #T20WorldCup pic.twitter.com/AXu7uuGPDP

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) November 9, 2022