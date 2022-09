VIDEO: झूलन गोस्वामी की विदाई मैच में कप्तान हरमनप्रीत उनके गले लगकर रोईं, जानें 'चकदा एक्सप्रेस' ने क्या कहा?

नई दिल्ली. महिला वनडे और वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट…टेस्ट में सबसे कम उम्र में 10 विकेट…वनडे में सबसे अधिक गेंद..आप गिनते जाइए ऐसे कई रिकॉर्ड जुड़ते जाएंगे और यह फेहरिस्त लंबी होती चली जाएगी. लेकिन, कहते हैं कि न हर सफर किसी मुकाम पर जाकर खत्म हो जाता है. ऐसा ही कुछ शनिवार को क्रिकेट के मक्का कहे जाने वाले लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर होगा. यह मैदान भारतीय चकदा एक्सप्रेस के नाम से मशहूर झूलन के विदाई मैच का गवाह बनेगा. दो दशक तक भारतीय महिला क्रिकेट टीम की तेज गेंदबाजी की धुरी रही झूलन के इंटरनेशनल करियर का यह आखिरी मैच है. इससे बेहतर विदाई की उम्मीद कोई खिलाड़ी नहीं कर सकता. लॉर्ड्स में खेलना भर क्रिकेटर का सपना होता है और उस मैदान पर अगर किसी खिलाड़ी का सफर खत्म हो तो इसके बेहतर क्या हा सकता है.

झूलन ने 6 जनवरी 2002 को इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला था और वो आखिरी मैच भी इसी टीम के खिलाफ खेल रही हैं. ऐसे में इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी को जो विदाई देने की बारी आई तो खिलाड़ियों का भावुक हो जाना भी लाजिमी है. ऐसा ही कुछ भारतीय वनडे टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के साथ हुआ. इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स में हो रहे तीसरे और आखिरी वनडे के टॉस से पहले पूरी भारतीय टीम मैदान पर इकठ्ठा हुई और टीम हडल के दौरान झूलन को लेकर सबसे अपने अनुभव साझा किए.

झूलन के विदाई मैच में भावुक हुईं हरमनप्रीत

इसी दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर भावुक हो गईं और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने झूलन गोस्वामी को गले लगा लिया. इस दौरान भी हरमनप्रीत रोते नजर आ रही थीं. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. बता दें कि हरमनप्रीत ने झूलन की कप्तानी में ही डेब्यू किया था.

