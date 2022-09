VIDEO: दीप्ति शर्मा के रन आउट को लेकर कप्तान हरमनप्रीत कौर ने क्या कहा

लंदन. कप्तान हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारत ने शनिवार को लॉर्ड्स में खेले गए कम स्कोर वाले रोमांचक तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 16 रन से हराकर पहली बार मेजबान टीम का उसकी सरजमीं पर सूपड़ा साफ किया. इंग्लैंड की टीम लॉर्ड्स पर 170 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रेणुका सिंह (29 रन पर चार विकेट), झूलन गोस्वामी (30 रन पर दो विकेट), और राजेश्वरी गायकवाड़ (38 रन पर दो विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 43.3 ओवर में 153 रन पर ढेर हो गई जिससे भारत ने सीरीज 3-0 से अपने नाम की.

जीत के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने लड़कियों के प्रदर्शन के लिए सभी की प्रशंसा की और इस बात से बेहद खुश नजर आईं कि सीरीज जीतने के साथ ही झूलन गोस्वामी को एक आदर्श विदाई दी जा सकी. अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन का यह अंतिम अंतरराष्ट्रीय मैच था. लेकिन कौर ने ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा की खासतौर से तारीफ की, जिन्होंने अंतिम विकेट की योजना बनाकर ऐतिहासिक जीत को संभव बनाया.

VIDEO: भारत की झोली से जा रहा था मैच, फिर दीप्ति ने चार्ली को मांकड़ करते हुए दिलाई जीत

मैच के बाद के ‘प्लेयर ऑफ द सीरीज’ का पुरस्कार लेने के दौरान कौर ने रन आउट को लेकर बात करते हुए कहा, ‘मैंने सोचा था कि आप पहले नौ विकेटों के बारे में पूछेंगे क्योंकि उन्हें लेना भी आसान नहीं था. मुझे नहीं लगता कि हमने कुछ नया किया है. मुझे लगता है कि यह आपकी जागरूकता को दिखाता है कि बल्लेबाज क्या कर रहे हैं. मैं अपने खिलाड़ी का समर्थन करूंगी क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा किया है जो आईसीसी के नियमों में नहीं है.’

This is the Perfect Reply From the Captain Harman, when asked about runnout#DeeptiSharma pic.twitter.com/PKzcU2tG78

— Cric (@Ld30972553) September 24, 2022