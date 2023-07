नई दिल्ली. भारतीय महिला कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने शनिवार को बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एकदिवसीय मैच के दौरान अंपायरिंग की आलोचना करते हुए इसे ‘बेहद निराशाजनक’ करार दिया. बांग्लादेश ने तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के आखिरी मैच में चार विकेट पर 225 रन बनाने के बाद भारत की पारी को 49.3 ओवर में इसी स्कोर पर समेट दिया.

लक्ष्य का पीछा करते समय भारतीय टीम एक समय चार विकेट पर 191 रन बनाकर अच्छी स्थिति में थी लेकिन इसके बाद टीम ने 34 रन के अंदर आखिरी छह विकेट गंवा दिये. हरमनप्रीत ने मैच के बाद प्रसारकों से कहा, ‘‘इस श्रृंखला से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला. क्रिकेट के अलावा जिस तरह की अंपायरिंग हुई, उससे मैं आश्चर्यचकित हूं. मुझे लगता है बांग्लादेश के अगले दौरे पर हमें इस (खराब अंपायरिंग के) तरह की चीजों के लिए तैयार होकर आना पड़ेगा.’’

Frustrated Harmanpreet Kaur hits the stumps with her bat, few angry words to the umpire before walking off. #CricketTwitter #BANvIND pic.twitter.com/uOoBgS9g44

— Female Cricket (@imfemalecricket) July 22, 2023