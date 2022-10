VIDEO: राजेश्वरी गायकवाड़ की हैट्रिक के लिए कैप्टन कौर ने मैदान में बनाया चक्रव्यूह, रणनीति देख दिग्गज दहले

नई दिल्ली. महिला एशिया कप 2022 (Women’s Asia Cup 2022) का पहला सेमीफाइनल मुकाबला गुरुवार को भारतीय महिला टीम और थाईलैंड महिला टीम के बीच सिलहट में खेला गया. इस मुकाबले में भारतीय टीम को 74 रनों से शानदार जीत मिली. इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम इतिहास रचते हुए आठवीं बार फाइनल मुकाबले में प्रवेश कर गई है.

मैच के दौरान कैप्टन हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) काफी एक्टिव नजर आईं. एक पल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह नौ खिलाड़ियों के साथ 25 गज के दायरे में फील्डिंग करते हुए नजर आ रही हैं. इस अल्ट्रा अग्रेसिव फील्डिंग के लगाने की एकमात्र वजह थी राजेश्वरी गायकवाड़ (Rajeshwari Gayakwad) की हैट्रिक..

Skipper Harmanpreet Kaur sets the field brilliantly for Rajeshwari Gayakwad’s hat-trick delivery!!

Sad that she missed the hat trick! :/

Video Credits: Asian Cricket Council#WomensAsiaCup2022 #IndianCricketTeam #India #TeamIndia #INDvTHA pic.twitter.com/BZZV67PqCc

— Vaishnavi Iyer (@Vaishnaviiyer14) October 13, 2022