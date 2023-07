नई दिल्ली. हरमनप्रीत कौर की अगुआई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम बांग्लादेश दौरे पर है. दोनों देशों के बीच मीरपुर में तीसरा और निर्णायक वनडे खेला जा रहा. इस मैच में बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए, जो वनडे में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. 226 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 14 रन बनाकर आउट हो गईं. उन्होंने नाहिदा अख्तर की गेंद पर स्वीप लगाने की कोशिश की थी. लेकिन वो शॉट मिस कर गईं और अपील होते ही अंपायर ने उन्हें आउट करार दे दिया.

हरमनप्रीत कौर अंपायर के इस फैसले से इतनी आगबबूला हो गईं कि उन्होंने अपना बल्ला स्टम्प पर दे मारा. जाते-जाते उन्होंने अंपायर की तरफ बल्ला दिखाया और ये बताने की कोशिश की कि गेंद उनके बैट से लगी थी. इतना ही नहीं पवेलियन की तरफ लौटते वक्त भारतीय कप्तान ने दर्शकों की तरफ अपना अंगूठा भी दिखाया. नाहिद की ये गेंद मिडिल और लेग स्टम्प पर पड़ी थी और कौर ने इस पर स्वीप खेलने की कोशिश की. गेंद उनके पैड से टकराकर स्लिप की तरफ गई, जहां फील्डर ने गेंद को लपक लिया. इसी दौरान अंपायर ने भी हरमनप्रीत कौर को एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया.

Frustrated Harmanpreet Kaur hits the stumps with her bat, few angry words to the umpire before walking off. pic.twitter.com/I9wktnDohz

