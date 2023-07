नई दिल्ली. भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने कड़ा एक्शन लिया है. बांग्लादेश के खिलाफ शनिवार को मुकाबले में आउट होने के बाद गुस्सा दिखाने और मैच के बाद अंपायर से गलत व्यवहार करने की वजह से उनको 2 मैच के लिए प्रतिबंध लगाया गया है. इस एक्शन की वजह से भारतीय टीम को एशिया कप के शुरुआती मुकाबलों में कप्तान के बिना उतरना होगा.

हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश के खिलाफ टाई हुए तीसरे और अंतिम वनडे आउट होने के बाद गुस्सा होकर स्टंप पर बल्ला मारा था. उनको खेल के सामान को नुकसान पहुंचाने और अंपायरों की आलोचना करने के लिए दो मैच का प्रतिबंध झेलना पड़ेगा. इस सजा के बाद यह तय हो गया है कि वह एशियाई खेलों के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगी.

हरमनप्रीत कौर को मैच के दौरान बांग्लादेश की गेंदबाज नाहिदा अख्तर की गेंद पर LBW करार दिया गया था लेकिन उन्होंने दावा किया कि गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से में लगी है. फील्ड अंपायर द्वारा आउट करार दिए जाने के बाद जब वह पवेलियन की तरफ लौट रही थी तो अपना गुस्सा स्टंप पर निकाला. अंपायर के प्रति उन्होंने अपना गु्स्सा खुलकर जाहिर किया था.

Harmanpreet Kaur has been reprimanded for a breach of the ICC Code of Conduct during the third #BANvIND ODI 😯https://t.co/3AYoTq1hV3

— ICC (@ICC) July 25, 2023