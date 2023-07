नई दिल्ली. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कोलंबो में दूसरा टेस्ट खेला जा रहा. बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल बीच में ही रोकना पड़ा. दूसरे दिन पहले सेशन में सिर्फ 10 ओवर ही खेल हो सका. मैच रोके जाने के वक्त पाकिस्तान ने 2 विकेट के नुकसान पर 178 रन बना लिए थे. बारिश के दौरान मैदान पर एक मजेदार वाकया देखने को मिला. हसन अली बारिश का पूरा मजा उठाते नजर आए. दरअसल, बारिश की वजह से पिच और पूरे मैदान को कवर्स से ढंका गया था. इसी दौरान हसन अली को बारिश का मजा उठाने की सूझी. पहले तो वो कुछ देर बारिश में भीगे और फिर पानी से भरे कवर्स पर लेट गए. इसका वीडियो वायरल हो रहा है.

इसके बाद हसन अली ने कवर्स पर ही दौड़ लगा दी और कुछ कदम भागने के बाद उन्होंने पानी से भरे कवर्स पर छलांग लगा दी और कुछ फीट फिसलते हुए चले गए. इसका भी वीडियो वायरल हो रहा है. जहां तक इस दौरे की बात है तो हसन अली को दोनों ही टेस्ट में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली. ऐसे में वो फुर्सत के पलों का पूरा मजा उठा रहे.

Hasan Ali enjoying during the rain at SSC Colombo. pic.twitter.com/zuE6AOMFMf

— Nawaz 🇵🇰 (@Rnawaz31888) July 25, 2023