SL vs PAK: हसन अली ने फिर टपका दिया आसान सा कैच, सोशल मीडिया पर लग गई क्लास; वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच गॉल में 2 टेस्ट की सीरीज का पहला टेस्ट खेला जा रहा है. इस टेस्ट के पहले दिन पाकिस्तानी पेसर हसन अली से ऐसी गलती हुई, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ मीम्स की बाढ़ सी आ गई. दरअसल, हसन अली ने एक बार फिर आसान सा कैच टपका दिया. यह वाकया नसीम शाह के ओवर में हुआ. हसन ने श्रीलंका के 11वें नंबर के बल्लेबाज कसुन रजिथा का हाथ में आया हुआ कैच छोड़ दिया. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

नसीम शाह की एक गेंद को रजिथा ने स्क्वेयर लेग की तरफ खेलने की कोशिश की. लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे स्क्वायर लेग की तरफ गई, जहां हसन अली पहले से खड़े थे. अली के लिए यह कैच बिल्कुल आसान था. वो पूरी तरह गेंद के नीचे भी आ गए थे. लेकिन, जैसे ही गेंद उनके हाथों में आई, उन्होंने कैच छोड़ दिया. इसे पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस पचा नहीं पाए और इसके बाद उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, जिसमें हसन के खूब मजे लिए गए.

Just a regular day in Pakistan cricket 😂😂😂 #HasanAli #PAKvsSL #SLvPAK #SLvsPAK pic.twitter.com/H14XSvkiXE

Everything is temporary but Hasan Ali drop catch is permanent💔🙄 pic.twitter.com/AGfdI7xFBZ

— Junaid Javed (@junaidjaved248) July 16, 2022