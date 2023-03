हेनरी शिप्ली ने खोला पंजा... न्यूजीलैंड ने श्रीलंका का वनडे में किया टी20 की तरह वेलकम, मेहमान बैटर्स का फ्लॉप शो

नई दिल्ली. तेज गेंदबाज हेनरी शिप्ली (Henry Shipley) की घातक गेंदबाजी के दम पर न्यूजीलैंड (SL vs NZ) ने श्रीलंका को पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में बुरी तरह रौंद दिया है. मेजबान कीवी टीम ने ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेले गए मुकाबले में मेहमान श्रीलंकाई टीम को 198 रन के बड़े अंतर से हराकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. शिप्ली को उनकी धारदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

श्रीलंकाई कप्तान दासुन शनाका ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया. कीवी टीम ने ओपनर फिन एलेन के अर्धशतक और रचिन रवींद्र के 49 व डेरिल मिचेल के 47 रन की मदद से 274 रन बनाए. कीवी टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 3 गेंद बाकी रहते पवेलियन लौट गई थी. श्रीलंका की ओर से चमिका करुणारत्ने ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए जबकि कसुन रजिता और लाहिरु कुमारा के खाते में दो दो विकेट गए.

