Hockey World Cup 2023: सचिन, विराट, पंड्या समेत अन्य क्रिकेटरों ने दी भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं, देखें किसने क्या लिखा?

नई दिल्ली: हॉकी विश्व कप का आयोजन 13 जनवरी से ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और राउरकेला शहर में किया जाएगा. भारतीय टीम को इंग्लैंड, वेल्स और स्पेन के साथ पूल डी में रखा गया है. आज (13 जनवरीः को भारत अपना पहला मुकाबला स्पेन के साथ खेलने के लिए तैयार है. उससे पहले टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटरों में शुमार विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, मयंक अग्रवाल, वीवीएस लक्ष्मण, हार्दिक पंड्या समेत अन्य क्रिकेटरों ने भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी है.

सचिन तेंदुलकर ने ट्विटर अकाउंट से लिखा, ‘भारतीय टीम को हॉकी विश्व कप के लिए ढेरों शुभकामनाएं. हम आपके लिए चीयर कर रहे हैं.. चक दे!’



विराट कोहली ने भारतीय टीम को शुभकामनाएं देते हुए लिखा, ‘विश्व कप के लिए हमारी भारतीय टीम को मेरी तरफ से शुभकामनाएं. जाओ और एंजॉय करो. हम सब आपका समर्थन कर रहे हैं. गुड लक.’



मयंक अग्रवाल ने लिखा, ‘हॉकी विश्व कप आ गया है. मैं टीम इंडिया के लिए चीयर कर रहा हूं.’

पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने भी टीम इंडिया को बधाई देते हुए लिखा,’टीम इंडिया को #HockeyWorldCup2023 में ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं. आइए हमारी टीम को चीयर करें! @TheHockeyIndia



अन्य खिलाड़ियों ने भी दी भारतीय टीम को शुभकामनाएं:

Best wishes for #TeamIndia for the Hockey World Cup 2023 🇮🇳 Let’s cheer our team!#HWC2023 pic.twitter.com/GFoQ4EpHej

— Rupinder Pal Singh (@rupinderbob3) January 12, 2023