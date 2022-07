विराट के रिकॉर्ड पर बाबर आजम ने तोड़ी चुप्पी, पत्रकार के सवाल पर दिया यह जवाब, देखें Video

इस्लामाबाद: पड़ोसी देश पाकिस्तान (Pakistan) को दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए श्रीलंकाई टीम का दौरा करना है. श्रीलंका दौरे (Sri Lanka tour) पर पाक टीम अपना पहला मुकाबला 16 जुलाई से 20 जुलाई के बीच गाले एवं दूसरा मुकाबला 24 जुलाई से 28 जुलाई के बीच आर प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी. टेस्ट सीरीज से पहले आज टीम के कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों से मुखातिब हुए. इस दौरान उन्होंने कई सवालों के कुशलतापूर्वक जवाब दिए.

पाक कैप्टन ने हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है. दरअसल विराट कोहली टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 1013 दिनों तक नंबर वन बल्लेबाज रहे. लेकिन एक लंबे अर्से से टी20 रैंकिंग में नंबर वन पर चल रहे बाबर ने विराट के इस बड़े रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. पाक कैप्टन से जब इस बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने बड़े मजेदार अंदाज में जवाब दिया.

Babar Azam’s EPIC Reply to ‘You Broke Another Virat Kohli Record’ Goes VIRAL #BabarAzam pic.twitter.com/Zl6tPTnJwM

