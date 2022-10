VIDEO: गेंद नहीं हो रही थी स्विंग, फिर कैसे सिराज ने निकाला द. अफ्रीकी बल्लेबाजों का दम, किया खुलासा

नई दिल्ली. भारत ने दिल्ली में हुए तीसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराने के साथ ही वनडे सीरीज अपने नाम कर ली. भारत की इस सीरीज जीत में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज का अहम रोल रहा. उन्होंने तीन मैच में 20.80 की औसत से कुल 5 विकेट लिए. इस प्रदर्शन के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. सिराज को वनडे में पहली बार किसी सीरीज में यह अवॉर्ड मिला है. दिल्ली में हुए आखिरी वनडे में नई गेंद स्विंग नहीं हो रही थी, इसके बावजूद सिराज ने नई गेंद से विकेट लिए. मैच के बाद उन्होंने बीसीसीआई टीवी पर कुलदीप यादव के साथ बातचीत में बताया कि उन्होंने कैसे विकेट हासिल किए.

भारतीय कप्तान शिखर धवन ने दिल्ली वनडे में टॉस जीतने के बाद कहा था कि वो चाहते थे कि उनके तेज गेंदबाज बीते दिनों दिल्ली में हुई बारिश के कारण पिच में मौजूद नमी का फायदा उठाएं. हालांकि, मैच के बाद कुलदीप और सिराज ने बीसीसीआई टीवी पर हुई बातचीत में इससे उलट बात कही.

सिराज ने कहा, ‘नई गेंद से स्विंग नहीं मिल रही थी. कुछ चौके खाने के बाद मुझे पता चला कि इस पिच पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी चाहिए. मुझे जल्दी ही एहसास हो गया कि बाउंसर करना एक अच्छा विकल्प है. इसलिए मैं फाइन लेग आगे और स्क्वायर लेग के फील्डर को पीछे ले गया. मैं दोनों विकेट (यानेमन मालन और रीजा हेंड्रिक्स) से संतुष्ट था, क्योंकि यह दोनों विकेट ही मैंने योजना के तहत हासिल किए.’

From getting close to picking up another hat-trick to winning Player of the Series award!

Bowling stars @imkuldeep18 & @mdsirajofficial discuss it all as #TeamIndia win the #INDvSA ODI series. 👍 👍 – By @ameyatilak

Full interview 🎥 🔽 https://t.co/JU9g2EqPte pic.twitter.com/DM1sj5PKr4

— BCCI (@BCCI) October 12, 2022