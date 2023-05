CSK vs MI: धोनी यूं ही नहीं कप्तानों के कप्तान, रोहित के दिमाग से खेला, अगली गेंद में हिटमैन ने अपना विकेट फेंका

नई दिल्ली. महेंद्र सिंह धोनी को यूं ही कप्तानों का कप्तान नहीं कहते हैं. वो खिलाड़ियों के दिमाग से खेलते हैं. आईपीएल 2023 में मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में भी ये दिखा. धोनी ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा के दिमाग से खेला और अगली ही गेंद पर हिटमैन ने अपना विकेट गंवा दिया. ये विकेट भले ही कमबैक कर रहे दीपक चाहर के खाते में गया. लेकिन, इसकी पूरी रणनीति धोनी ने तैयार की थी. आखिर कैसे धोनी ने रोहित जैसे धाकड़ खिलाड़ी के दिमाग से खेला. कैसे उन्हें अपने जाल में फंसाया. आइए समझते हैं.

मुंबई इंडियंस की पारी का तीसरा ओवर दीपक चाहर फेंकने आए. उन्होंने अपनी पहली ही गेंद पर ईशान किशन को महीश तीक्ष्णा के हाथों कैच आउट करवा दिया. ईशान दीपक की इस गेंद को नहीं समझ पाए और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट हो गए. इसके बाद तीन नंबर पर बैटिंग के लिए रोहित शर्मा उतरे. पिछले मैच में वो शून्य पर आउट हुए थे. ऐसे में इस मुकाबले में मुंबई को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद थी. लेकिन, धोनी ने तो कुछ और प्लानिंग कर रखी थी.

