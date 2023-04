जब वीवीएस लक्ष्मण ने बचाई गांगुली की कप्तानी, कंगारुओं का रोका विजय रथ, दादा के SMS को किया था इग्नोर

नई दिल्ली. उन्हें यूं ही वेरी वेरी स्पेशल नहीं कहा जाता था. टीम जब मुश्किल स्थिति में होती थी तब, यह दिग्गज एक छोर पर खूंटा गाड़े रहता था. दाएं हाथ के पूर्व स्टाइलिश बैटर वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) ने अपनी कई बेहतरीन पारियों से टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई है. लक्ष्मण ने उन्हीं में से एक बेहतरीन पारी कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डंस में खेली. उस टेस्ट मैच में भारत ने फॉलोऑन खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया पर धमाकेदार जीत दर्ज कर टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी की थी. लक्ष्मण की इस यादगार पारी का लोहा टीम इंडिया के तत्कालीन कप्तान सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भी मानी थी. गांगुली ने यहां तक कहा था कि वीवीएस की इस पारी ने उनकी कप्तानी बचा ली थी.

साल 2001 में ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत (IND v AUS) दौरे पर आई थी. टीम इंडिया ने मुंबई में खेला गया सीरीज का पहला मैच गंवा दिया था. दूसरा मैच कोलकाता में खेला गया. इस मुकाबले में टीम इंडिया को स्थिति ठीक नहीं थी. मेजबान भारत को फॉलोऑन खेलने पर मजबूर होना पड़ा. भारत की ओर से पांचवें विकेट के लिए लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ (Rahul Dravid) ने पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई. दोनों ने 376 रन की साझेदारी की. लक्ष्मण ने 281 और द्रविड़ ने 180 रन की पारी खेली. दोनों की बेहतरीन पारियों की मदद से भारत ने कोलकाता टेस्ट मैच को 171 रन से अपने नाम किया था.

यह भी पढ़ें:कौन हैं काव्या मारन ? आईपीएल में स्टेडियम में आती हैं नजर, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से है खास कनेक्शन

भारतीय बैटर ने डायपर पहनकर खेली 97 रन की पारी, टीम को दिलाई जीत, आत्मकथा में किया था खुलासा

‘…तो हम कोलकाता टेस्ट मैच हार जाते’

लक्ष्मण ने जब अपनी आत्मकथा लिखी तब, उन्होंने किताब का नाम ‘281 एंड बियोंड’ रखा. इस पुस्तक का जब कोलकाता में विमोचन हुआ तक, सौरव गांगुली ने मजाकिया लहजे में कहा था कि वह किताब के इस शीर्षक से निराश हैं. गांगुली ने तब कहा था, ‘ मैंने एक महीना पहले उसे (वीवीएस लक्ष्मण) एसएमएस किया था. लेकिन उसने जवाब नहीं दिया. मैंने उसे कहा था कि यह उपयुक्त शीर्षक नहीं है. मेरे मुताबिक इसका शीर्षक 281 एंड बियोंड दैड सेव्ड सौरव गांगुली करियर होना चाहिए था. मैंने इसलिए इस शीर्षक के पक्ष में नहीं था क्योंकि वह यदि 281 रन की पारी नहीं खेलता तो हम टेस्ट हार जाते और मैं दोबारा कप्तान नहीं बन सकता था.’

Launch | 281 and Beyond | VVS Laxman – New Delhi https://t.co/5mSyc2rDpJ

— VVS Laxman (@VVSLaxman281) December 4, 2018