नई दिल्ली. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल (WTC Final) की लड़ाई में महज कुछ ही घंटो का समय बचा हुआ है. एक तरफ भारतीय टीम आईसीसी ट्रॉफी का सूखा खत्म करने के लिए जमकर पसीना बहा रही है. वहीं, दूसरी तरफ खौफनाक ऑस्ट्रेलियाई टीम भी पहली बार इस ट्रॉफी को हासिल करने की फिराक में है. दोनों टीमों में एक से बड़े एक धुरंधर मौजूद हैं. स्टार प्लेयर्स की बात हो तो सबसे पहले विराट कोहली याद आते हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कोहली का बल्ला जमकर बोलता है, फिर क्या टेस्ट और क्या वनडे? अब फाइनल से पहले रन मशीन ने ऑस्ट्रेलिया को खौफ का इंजेक्शन दे दिया है.

अब विराट की बात छिड़ ही गई है तो उनकी हालिया फॉर्म की चर्चा होनी ही है. 2023 फ्लैशबैक में जाएं तो विराट ने शतकों की झड़ी से विरोधी टीमों के परखच्चे उड़ा दिए हैं. फिर चाहे वह देश के लिए खेले या फिर आरसीबी के लिए. आईपीएल में कोहली के बल्ले से 2 बैक-टू-बैक सेंचुरी देखने को मिली थीं. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोहली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में अंगद की तरह पैर जमा सकते हैं. उन्होंने फाइनल से पहले बताया कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने से उन्हें और अधिक मोटीवेशन मिलता है.

ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर्स एक इंच भी मौका नहीं देते- विराट कोहली

विराट कोहली स्टारस्पोर्ट्स पर कहा, ‘उनका माइंडसेट मुझे काफी अच्छे से समझ आता है. वह काफी प्रतिस्पर्धा वाली टीम है. उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और सभी को पता होता है कि गेम में क्या चल रहा है. एक इंच भी मिलेगा तो वह उसका फायदा उठा लेंगे. ऐसे में मेरी मोटीवेशन और भी बढ़ जाती है कि इस टीम के खिलाफ जो स्किल्स से भरे हुए हैं. मुझे उच्च स्तर का प्रदर्शन करना ही होगा इस टीम को हराने के लिए, नहीं तो ये दोबारा मौका भी नहीं देते गेम में वापसी करने का. इस स्थिति की वजह से मुझे अपने खेल को दूसरे लेवल पर ले जाना पड़ा.’

