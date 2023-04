VIDEO: शिखर धवन ने शायराना अंदाज से उड़ाया गर्दा, मैच से पहले खोले राज, बताया क्यों कहते हैं 'मिस्टर आईसीसी'?

नई दिल्ली. भारतीय टीम के स्टार बैटर शिखर धवन (Shikhar Dhawan) टीम इंडिया में नियमित रूप से अपनी वापसी तलाश रहे हैं. इस बीच उन्होंने आईपीएल 2023 में अपने प्रदर्शन से सभी को हैरान कर दिया है. शिखर धवन की अगुआई वाली पंजाब किंग्स इस सीजन का अपना चौथा मुकाबले खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है. पंजाब और गुजरात (PBKS vs GT) की टीमें मोहाली के मैदान में आमने-सामने होंगी. लेकिन उससे पहले कप्तान शिखर धवन ने अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ मजेदार खुलासे कर दिए हैं.

शिखर धवन ने इस सीजन में अभी तक अपनी बैटिंग से सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. वह पहले ही मैच से हावी नजर आए थे. धवन ने अबतक 3 मैच में 225 रन बनाए हैं और ऑरेंज कैप हासिल कर ली है. पहले मैच में धवन ने 40, दूसरे मैच में राजस्थान के खिलाफ 86 रन की शानदार पारी खेली. वहीं, पिछले मैच में हैदराबाद के खिलाफ धवन ने 99 रन की नाबाद पारी खेली, वह बदकिस्मती से अपने शतक से महज 1 रन दूर रह गए. अब गुजरात टाइटंस के खिलाफ उतरने से पहले धवन ने कुछ मजेदार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं. जिसका वीडियो ट्विटर पर तेजी से वायरल हो रहा है.

शिखर धवन शायराना अंदाज में आए पेश

मैच से पहले शिखर धवन ने अपने राज खोले. उन्होंने रील्स के आइडिया के बारे में भी बात की. इसके अलावा धवन ने बताया कि उन्हें मिस्टर आईसीसी क्यों बुलाया जाता है? उन्होंने बताया कि उनके अच्छे रिकॉर्ड्स हैं जिसकी वजह से उन्हें मिस्टर आईसीसी बुलाया जाता है. वहीं, इस वीडियो में धवन का शायराना अंदाज भी देखने को मिला. उन्होंने बताया कि वह शायरी काफी पसंद करते हैं और गब्बर ने एक शायरी भी सुना दी. उन्होंने कहा, ‘ये अलग बात है कि हम खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो पड़े रहते हैं. ऐसे तरवशों से मिलता है हमारा जिगरा, जिनके जूतों में तीन ताज पड़े रहते हैं.’

