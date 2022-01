ICC Mens ODI Team of the Year: बाबर फिर पड़े विराट पर भारी, किसी भारतीय को भी नहीं मिली जगह

नई दिल्ली. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने गुरुवार (20 जनवरी) को पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर (ICC Men’s ODI Team of the Year) का खुलासा कर दिया है. इस टीम में किसी भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शामिल नहीं है. टीम में बाबर आजम (Babar Azam) और फखर जमां दो पाकिस्तानी खिलाड़ी शामिल हैं. बाबर आजम को टीम की कमान सौंपी गई है. श्रीलंका के वानिंदु हसरंगा व दुष्मांथा चमीरा और बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान, मुश्फिकुर रहीम व शाकिब अल हसन को भी प्लेइंग इलेवन में चुना गया है. इससे पहले विराट कोहली (Virat Kohli) सहित कोई भी भारतीय खिलाड़ी पुरुष टी20 टीम ऑफ द ईयर (ICC Men’s T20I Team of the Year) में जगह नहीं बना सका था. बाबर आजम इस बार टी20 और वनडे दोनों टीमों के कप्तान चुने गए हैं.

वनडे टीम में दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज जानेमन मलान और भारत के खिलाफ एक दिन पहले ही ताबड़तोड़ शतक जड़ने वाले रासी वैन डर डुसेन को भी चुना गया है. इसके अलावा आयरलैंड के सलामी बल्लेबाज पॉल स्टर्लिंग और तेज गेंदबाज सिमी सिंह भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रहें.

साल 2021 में बाबर आजम ने किया धमाकेदार प्रदर्शन

टी20 के अलावा वनडे में भी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम का जलवा है. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने छह मैचों में करीब 68 की औसत और दो शतकों की बदौलत 405 रन बनाए. वहीं, उनके साथी खिलाड़ी फखर जमां इतने ही मैचों करीब 61 की औसत और शतकों की मदद से 365 रन बनाए. जमां ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जोहानिसबर्ग में 193 रनों की पारी भी खेली.

वानिंदु हसरंगा ने बतौर ऑलराउंडर मचाया धमाल

श्रीलंका के उभरते सितारे वानिंदु हसरंगा के लिए उम्मीद से ज्यादा सफल साल रहा. उन्होंने सफेद गेंद क्रिकेट (वनडे और टी20) में अपना दबदबा दिखाया. उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ स्पिनरों में से एक के रूप में स्थापित किया. साथ ही, बल्ले से भी कमाल दिखाया. इस खिलाड़ी ने 14 वनडे मैचों में करीब 28 की औसत और तीन अर्धशतकों की मदद से 356 रन बनाए. इसके अलावा लेग स्पिनर हसरंगा ने 12 विकेट भी चटकाया.

आईसीसी पुरुष वनडे इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर इस प्रकार है: पॉल स्टर्लिंग, जानेमन मलान, बाबर आजम (कप्तान), फखर जमां, रासी वैन डर डुसेन, शाकिब अल हसन, मुश्फिकुर रहीम, वानिंदु हसरंगा, मुस्तफिजुर रहमान, सिमी सिंह और दुष्मांथा चमीरा.

आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर इस प्रकार है: जोस बटलर, मोहम्मद रिजवान (विकेटकीपर), बाबर आजम (कप्तान), एडेन मार्करम, मिचेल मार्श, डेविड मिलर, तबरेज शम्सी, जोस हेजलवुड, वानिंदु हसरंगा, मुस्तफिजुर रहमान, शाहीन अफरीदी.

Tags: Babar Azam, Cricket news, Hindi Cricket News, ICC, Shakib Al Hasan, Virat Kohli, Wanindu Hasaranga