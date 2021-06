Icc Rankings: भारत को पछाड़कर न्यूजीलैंड टॉप पर, सीरीज जीतने पर तीन अंक का फायदा

दुबई. न्यूजीलैंड ने बर्मिंघम में दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराकर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) की टेस्ट टीम रैंकिंग में रविवार को भारत को शीर्ष स्थान से हटा दिया. भारत के खिलाफ 18 जून से शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले न्यूजीलैंड ने इस जीत के साथ ही दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम की. पिछली रैंकिंग में न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर थी, लेकिन इस जीत से उसे तीन रेटिंग अंकों का फायदा हुआ और टीम शीर्ष पर पहुंच गई.



केन विलियमसन की टीम के नाम अब 123 रेटिंग अंक हैं जबकि भारतीय टीम के 121 रेंटिंग अंक हैं. कुल अंकों के मामले में हालांकि न्यूजीलैंड भारत से पीछे है. उसके नाम 21 मैचों में कुल 2593 अंक है. भारत के 24 मैचों में 2914 अंक हैं. ऑस्ट्रेलिया 108 रेटिंग अंकों के साथ तीसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड (107) और पाकिस्तान (94) क्रमशः चौथे और पांचवें स्थान पर है. पिछले महीने आईसीसी टीम रैंकिंग के वार्षिक अपडेट के बाद भारतीय टीम टेस्ट में शीर्ष पायदान पर थी. न्यूजीलैंड ने 22 साल बाद इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीती है.



