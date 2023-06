हाइलाइट्स क्रिकेट में घटती-बढ़ती रही ओवर की गेंदों की संख्‍या जानें क्‍यों लागू किया गया ओवर में 6 गेंदों का नियम

नई दिल्ली. क्रिकेट के खेल में समय आने के साथ-साथ काफी बदलाव आए हैं. वैसे तो क्रिकेट का जन्‍मदाता इंग्‍लैंड को माना जाता है लेकिन कुछ जानकारों के मुताबिक, क्रिकेट से ही मिलता-जुलता खेल 15वीं शताब्‍दी के आसपास फ्रांस में खेला जाता था. खेल के प्रचार-प्रसार के साथ इसके लिए नियम बनाने की जरूरत महसूस हुई. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास का पहला मैच मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 1877 में खेला गया था. कई लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी कि वर्ष 1889 तक एक ओवर में चार गेंदें ही फेंकी जाती थी. 1989 में किए गए बदलाव के तहत ओवर में गेंदों की संख्‍या को बढ़ाकर पांच कर दी गई लेकिन लोगों को यह बदलाव रास नहीं आया.

दरअसल, ओवर की शुरुआती दो-तीन गेंदें फेंकने के बाद जब तक बॉलर रिदम हासिल करता था, ओवर खत्‍म हो जाता था. बैट्समैन को भी इस दौरान गेंदबाजी को समझने में पर्याप्‍त वक्‍त नहीं मिल पाता था. इसीलिए वर्ष 1900 में ओवर में गेंदों की संख्‍या को छह (6 balls in an over) किया गया. इस दौरान कई देशों ने एक ओवर में 8 गेंद फेंकने का नियम बनाया, ऑस्‍ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में 8 गेंदों को ओवर फेंके गए लेकिन फैंस को यह बोरिंग लगा. इंग्‍लैंड ने भी कुछ समय के लिए एक्‍सपेरिमेंट के तौर पर 8 गेंदों के ओवर की व्‍यवस्‍था को अपनाया लेकिन जल्‍द ही उसे अहसास हो गया कि 6 बॉल का ओवर ही सर्वश्रेष्‍ठ है.

ऐसे में इंग्‍लैंड फिर से 6 गेंदों के ओवर के नियम पर उतर आया. उसकी देखादेखी अन्‍य देशों ने भी छह गेंदों के ओवर को अपना लिया. 1978-79 में आईसीसी ने जब देखा कि सभी देशों ने 6 गेंदों के ओवर को सभी देशों ने अपना लिया है तो इस नियम को स्‍थायी कर दिया गया. इस तरह क्रिकेट के एक ओवर में गेंदों की संख्‍या चार, पांच से आठ तक पहुंचने के बाद छह पर ‘लॉक’ कर दी गई.

बैट्समैन और बॉलर, दोनों के लिहाज से आदर्श

ओवर में छह गेंदों की संख्‍या को बैटर और बॉलर, दोनों के लिहाज से आदर्श माना जा सकता है. शुरुआती एक-दो गेंदों पर लय हासिल करने के बाद गेंदबाज इसमें बैटर को आउट करने की रणनीति पर काम कर सकता है, छह गेंद फेंकने पर उसे थकान भी 8 गेंदों की तुलना में कम होती है. बल्‍लेबाज के नजरिये से बात करें तो छह गेंद का ओवर, बॉलर की लाइन-लेंग्‍थ जज करने और रणनीति बनाने के लिहाज से उसके लिए मददगार होता है.

