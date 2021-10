बायो-बबल में बोर हो रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे कर रहे अपना मनोरंजन, देखें वीडियो

नई दिल्ली. पाकिस्तान की क्रिकेट टीम (Pakistan Cricket Team) 15 अक्टूबर को टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) के लिए यूएई रवाना होगी. इससे पहले, खिलाड़ी लाहौर के एक होटल में क्वारंटीन हैं. बायो-बबल में बोर हो रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने मनोरंजन का मजेदार तरीका निकाला. दरअसल, खिलाड़ियों के साथ उनका परिवार भी इसी होटल में ठहरा है. ऐसे में खिलाड़ी अपने बच्चों के साथ होटल के क

बायो-बबल में बोर हो रहे पाकिस्तानी खिलाड़ी कैसे कर रहे अपना मनोरंजन, देखें वीडियोमरे के बाहर क्रिकेट खेलने लगे.

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 15 अक्टूबर को टी20 विश्व कप के लिए यूएई रवाना होगी. इससे पहले, खिलाड़ी लाहौर के एक होटल में क्वारंटीन हैं. बायो-बबल में बोर हो रहे पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने अपने मनोरंजन का मजेदार तरीका निकाला. दरअसल, खिलाड़ियों के साथ उनका परिवार भी इसी होटल में ठहरा है. ऐसे में खिलाड़ी अपने बच्चों के साथ होटल के कमरे के बाहर क्रिकेट खेलने लगे. पीसीबी ने इसका एक वीडियो अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किया है.

इसके साथ पाकिस्तान बोर्ड ने मजेदार कैप्शन भी लिखा- क्रिकेट टाइम, पाकिस्तान की टी20 विश्व कप की टीम के खिलाड़ी अपना आइसोलेशन पीरियड बच्चों के साथ क्रिकेट खेलकर बिता रहे हैं.

Quarantine = Cricket time!!

Pakistan @T20WorldCup squad spending their isolation time while playing cricket with kids 🏏#T20WorldCup pic.twitter.com/sPizXxtDlK

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) October 9, 2021