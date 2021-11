T20 World Cup: भारत सेमीफाइनल में कर सकता है क्वॉलिफाई, जानें पूरा समीकरण

नई दिल्ली. भारतीय क्रिकेट टीम (Team India) के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2021 (ICC T20 World Cup 2021) में पहले दोनों मैच हारने के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को करारा झटका लगा था. भारत को अपने पहले मैच में पाकिस्तान (IND vs PAK) के हाथों 10 विकेट और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड (IND vs NZ) के हाथों 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन ‘मेन इन ब्लू’ ने अपने तीसरे मैच में अफगानिस्तान (IND vs AFG) के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपना अभियान वापस पटरी पर ला दिया है. विराट कोहली एंड कंपनी ने अपने अफगानिस्तान को 66 रनों से हराकर प्रतियोगिता में अपनी पहली जीत दर्ज की.

भारी जीत के अंतर के साथ भारत के नेट रन रेट (NRR) में -1.609 से + 0.073 तक काफी सुधार करने में सफल रहा. भारत से मिली इस करारी शिकस्त के बाद अफगानिस्तान का एनआरआर +3.097 से गिरकर +1.481 हो गया. अब भारतीय क्रिकेट टीम को स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ अपने शेष दो गेम जीतने हैं. सेमीफाइनल के लिए क्वॉलिफाई करने के भारतीय टीम को अभी भी अन्य परिणामों की भी आवश्यकता है. पहली दो हार के बाद भी भारत सेमीफाइनल में क्वॉलिफाई कर सकता है, लेकिन कैसे? आइए जानते हैं पूरा समीकरण:

– भारत को सेमीफाइनल में जगह बनाने की कोई उम्मीद रखने के लिए न्यूजीलैंड के नामीबिया या अफगानिस्तान से हारने की आवश्यकता होगी. अगर न्यूजीलैंड अपने बचे हुए दोनों मैच जीत जाता है तो वह सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा.

– यदि न्यूजीलैंड नामीबिया को हरा देता है और अफगानिस्तान से हार जाता है. और वहीं, भारत अपने दोनों गेम जीतता है, तो भारत, न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान को समान अंक तालिका में दिखेगा.

– भारत के पास स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ अपने नेट रनरेट को बढ़ाने का अवसर होगा. यहां तक ​​​​कि न्यूजीलैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की जीत का एक छोटा अंतर भी उन्हें अंतिम चार में जगह बनाने का एक बड़ा मौका देगा.

– हालांकि, गणना मुश्किल हो सकती है क्योंकि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों के पास वर्तमान में भारत की तुलना में बेहतर नेट रनरेट है. इसलिए, ‘मेन इन ब्लू’ को उम्मीद होगी कि भले ही न्यूजीलैंड नामीबिया को हरा दे, लेकिन वे कम अंतर से ऐसा कर पाएं.

– इसी तरह भारतीय क्रिकेट टीम अफगानिस्तान का समर्थन करेगी, जब वे कीवी का सामना करेंगे. अफगानों के लिए एक बड़ा जीत अंतर समूह में दूसरे स्थान पर रहने की भारत की उम्मीदों को पटरी से उतार सकता है.

– भारत के लिए एक संभावित परिदृश्य यह है कि भारत ने स्कॉटलैंड और नामीबिया को 60+ रनों से हराया या दोनों खेलों में 13 ओवरों के भीतर कुल स्कोर का पीछा किया. जिसके बाद अगर अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 रन से कम और कीवी टीम ने नामीबिया को 84 रनों से भी कम रनों से हरा दिया तो विराट कोहली की टीम के लिए सेमीफाइनल में जगह बनाना काफी होगा.

– भारत को ग्रुप में आखिरी गेम खेलने का फायदा है, जिसका मतलब है कि जब वे नामीबिया के खिलाफ मैदान में उतरेंगे, तो उन्हें पता चल जाएगा कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है.