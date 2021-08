ICC T20 World Cup 2021 के शेड्यूल का ऐलान होगा आज, जानें कब

नई दिल्ली. अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) आज भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे टी20 विश्व कप के मुकाबलों के शेड्यूल की घोषणा करेगी. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (ICC T20 World Cup 2021) 17 अक्टूबर से 14 नवंबर के बीच ओमान और यूएई में खेला जाएगा. ईशा गुहा, डैरेन सैमी और दिनेश कार्तिक द्वारा मंगलवार 17 अगस्त को सुबह 9 बजे दुबई समय (+4 GMT) से T20WorldCup.com और आईसीसी क्रिकेट ऐप पर मेगा-इवेंट का पूर्वावलोकन करने के लिए डिजिटल शो में शामिल होंगे.

तीनों सितारे अतीत में टी20 विश्व कप विजेता टीमों का हिस्सा रह चुके हैं. दिनेश कार्तिक 2007 में टी20 वर्ल्ड करप जीतने वाली टीम का हिस्सा रह चुके हैं वहीं, ईशा गुहा 2009 में इंग्लैंड के साथ और डैरेन सैमी 2012 और 2016 में वेस्टइंडीज के साथ वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. पिछले महीने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने इस टूर्नामेंट के लिए ग्रुप्स का ऐलान किया था. टी20 वर्ल्ड कप भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा इस साल ओमान और यूएई में आयोजित किया जा रहा है. टूर्नामेंट के मुकाबले यूएई और ओमान में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक होने हैं. कुल 16 टीमें उतर रही हैं.

ईशा गुहा ने कहा, ”मैंने दुनिया भर के टी20 क्रिकेट को देखने और कमेंट्री करने का आनंद लिया है, और मैं आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के कार्यक्रम की घोषणा के एक शो का हिस्सा बनने के लिए वास्तव में उत्साहित हूं.” वहीं दिनेश कार्तिक और डैरेन सैमी ने कहा, ”इस दौरान अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ जुड़ने का भी अच्छा मौका होगा.”

The moment you’ve all been waiting for ⏳

Join Isa Guha, Dinesh Karthik and Daren Sammy as they reveal the fixtures of the ICC Men’s @T20WorldCup at 9 am Dubai time (+4 GMT) tomorrow 📅 pic.twitter.com/9JMNjt5K9s

— ICC (@ICC) August 16, 2021